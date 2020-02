Daghoroscoop 28 februari

VANDAAG JARIG

Uw gezinsleven speelt niet de grootste rol in uw leven, dat was zo en dat blijft zo. U bent tevreden met de zaken zoals ze gaan en zult geen dringende behoefte voelen iets te veranderen. Wel kan een verbouwing van uw huis noodzaak worden doordat een kind een tijdje terugkeert op het nest.

RAM

Het nemen van een besluit over uw carrière zal moeilijk zijn. U hecht wel eens te veel belang aan logica en analyse. Houd liever vast aan hetgeen goed zou zijn voor u, dan een partner te overtuigen of te behagen. Haal het optimale uit uzelf.

STIER

Tracht zo efficiënt mogelijk te werken. Ruzie met mensen die ouder of machtiger zijn is mogelijk en de kans is groot dat u het onderspit delft. U zult het niet prettig vinden bepaalde dingen te horen, maar windt u er liever niet over op.

TWEELINGEN

Smijt niet met geld; als u morgen te kort komt is dat uw eigen schuld. Mensen zijn onbetrouwbaarder dan u denkt en kunnen de boter braden uit uw royaliteit. Iemand kan u iets vertellen dat u schokt en doet dat ws. met opzet.

KREEFT

U kunt nieuwe ideeën ontwikkelen over en filosofisch, religieus of juridisch onderwerp en daarnaast geïnteresseerd raken in een ver land. Geloof niet alles en iedereen in uw wens de wereld te veroveren.

LEEUW

Geef uw grenzen aan als men u vraagt andermans taken over te nemen, zeker als daarmee veel tijd gemoeid zal zijn. Kijk liever naar iets uit dan tegenop. Door een uitdaging eens anders te benaderen kunt u er plezier aan beleven.

MAAGD

Impulsiviteit kan een negatief gevolg krijgen. Let scherp op uw intuïtie die een creatieve richting kan aangeven. Uw interesse in spirituele zaken kan toenemen. Bemoei u niet met financiële zaken; laat die liever aan uw partner over.

WEEGSCHAAL

Door uw creatieve karakter kunt u regelmatig wonderlijk dromen. Misschien kan uw partner u helpen deze dromen te analyseren. Weerhoud een naaste er niet van iets nieuws te proberen, al is dat in uw ogen riskant.

SCHORPIOEN

U zult uw ideeën goed over weten te brengen op iemand die soortgelijke interesses heeft als u. Misverstanden worden weggenomen en een relatie kan worden hersteld. Vertraging in een gezondheidskwestie lijkt voorbij.

BOOGSCHUTTER

Activiteiten die met schrijven te maken hebben worden begunstigd dus stel die bezigheden niet uit. Stel u mild op als u op iemand kritiek hebt; zaken liggen soms anders dan het lijkt. Lees de details van een contract.

STEENBOK

Geen geschikte dag om een contract te tekenen; doet u dat wel dan zult u op een dag ontdekken dat iemand u een loer heeft gedraaid. De kans bestaat ook dat u zelf een belangrijk detail over het hoofd hebt gezien.

WATERMAN

Fysieke luiheid kan de boventoon voeren en u zult moeite hebben aan de dagelijkse eisen te voldoen. Uw actieve geest kan echter onthullende ontdekkingen doen. Nieuwe deuren gaan open als u naar vrienden luistert.

VISSEN

Creativiteit en impulsiviteit kunnen hand in hand gaan; verdiep u in de wonderen van de natuur en het heelal. Pratend met vrienden over hun ervaringen kan er een idee of concept groeien waardoor u besluit van baan te veranderen.