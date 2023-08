Bridget volgt trend met verwijderen borstimplantaten: ’Tijd van Baywatch is voorbij’

Zijn grote borsten uit de mode of is er iets anders aan de hand? Er lijkt een trend gaande in het verwijderen van borstimplantaten. Zo heeft tv-presentatrice Bridget Maasland (48) deze week na 25 jaar haar siliconen laten verwijderen. En ook bekende Nederlanders Fajah Lourens (42), Monica Geuze (28) en influencer Sarah van Soelen (26) gingen haar onlangs voor. Volgens wetenschappelijk onderzoeker Henry Dijkman is deze bewustwording een positieve ontwikkeling. „Stop niets in je lichaam. Het is levensgevaarlijk.”

Fajah Lourens, Sarah van Soelen en Bridget Maasland (v.l.n.r.) kozen ervoor hun borstimplantaten te laten verwijderen. Ⓒ ANP/HH, Instagram/Jamie Crafoord