Kim is verslaafd aan de zonnebank: Het kan altijd bruiner

Kim woont samen met Johnboy. Zíj heeft een zoon (14), híj een zoon (14) en een dochter (10). Ze werkt als teamleider in een kringloopwinkel en kan eigenlijk niet zonder kunstzon.

Eczeem

„Ik lig - minimaal - wekelijks onder de zonnebank. Mensen hebben weleens vooroordelen: ’Dan is zij vast zo’n barbie’. Maar daar trek ik me niets van aan. Ik vind het gewoon heerlijk om een lekker bruin kleurtje te hebben. Ik voel me er mooier door en in mijn geval is het ook nog goed voor mijn huid.”

„Na de geboorte van onze zoon kreeg ik eczeem. Ik smeerde hormooncrème en slikte pillen, maar daarvan werd mijn huid heel dun. ’Probeer pigment op te bouwen onder de zonnebank’, adviseerde iemand toen. Sinds ik dat doe, heb ik geen last meer. Soms krijg ik goedbedoelde - en tegelijkertijd ook drammerige - adviezen en denk ik: ’Het zal best, maar medicijnen slikken is ook slecht voor me.”

Zonnebank

„Voor een vakantie of als ik een leuke jurk wil dragen voor een feestje ga ik een keertje extra. Of als ik ziek ben: met een kleurtje zie ik er gezelliger en gezonder uit en voel ik me ’fitter’. Maar nooit vaker dan twee keer per week. Mijn vriend gaat standaard drie keer per week. Ik zeg er weleens wat van, maar hij vindt het heerlijk om eronder te liggen. Voor mij is dat eigenlijk doorbijten: zodra de klep van de zonnebank naar beneden gaat, ga ik bedenken wat ik allemaal nog moet doen.”

„Of ik verslaafd ben? Zo kun je het misschien wel stellen. Ik schuif alles in mijn agenda opzij om te kunnen zonnen. Als ik zes dagen niet ben geweest, vind ik mezelf eigenlijk al wit. ’Het kan bruiner’, denk ik dan. Toch zou ik niet zo ver gaan als die diep donkerbruine vrouwen op de Spaanse stranden. Die smeren met olijfolie. Ach, ieder z’n ding. Als zij er gelukkig van worden...”

Bekijk ook: Fabels en feiten over zonnebrandcrème

Factor

„Maar niet elke zonnebank deugt. Zo was ik eens in een Duits hotel met een zonnebank. ’Effe gauw eronder’, dacht ik. Ik voelde meteen dat de lampen niet goed waren, het voelde als prikken van naalden. Ik ben er snel onder uitgestapt. Ik smeer altijd speciale crème voor en na het zonnen om mijn huid goed gehydrateerd te houden. Zorg ook dat je nooit verbrandt, dát is pas schadelijk voor je huid. ’s Zomers bescherm ik mijn gezicht en bovenlijf altijd met een factor. Alleen mijn benen niet. Die zijn al zo bruin!”

Wat vind jij? Zouden zonnebanken verboden moeten worden? Moet de overheid maatregelen nemen om mensen te beschermen tegen het risico op huidkanker? Of is het een prima alternatief voor als je eens niet op vakantie kan? Praat met ons mee op Facebook!