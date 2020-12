Jacky’s vriend is 28 jaar ouder: Ons seksleven is intens

Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Jacky (29). Zij en haar vriend Léon (57) moeten regelmatig hun enorme leeftijdsverschil verklaren. ’Ik vind dat zo bekrompen. Is liefde leeftijdsgebonden? En nee, als ik het met Léon doe, voelt dat niet alsof ik seks met mijn vader heb. Hoe durven mensen dat te vragen?’