’Genderneutrale prijzen zijn volledig in het voordeel van mannen’

„Alle radioprijzen gingen dit jaar naar mannen. En daar hebben deze mannen ongetwijfeld keihard voor gewerkt en het is ook allemaal hartstikke verdiend enzo, maar het is geen – en daar kan toch echt niemand ook maar iets tegenin brengen – géén goede afspiegeling van de maatschappij. We leven hier op aarde met 50% mannen en 50% vrouwen. En wil je die gelijkheid in de media ook een beetje zichtbaar krijgen, zul je (voorlopig) nog moeten kiezen voor awards voor mannen en vrouwen.

Boegeroep

Radiopresentatrice Marieke Elsinga sprak zich hier op keurige manier over uit. Zij noemde aparte awards dé manier om in elk geval ieder jaar drie radiovrouwen in de spotlights te zetten. Jo van Egmond (NPO1) greep die mening aan om Marieke ten overstaan van een zaal vol collega’s vals weg te zetten als boze witte vrouw – een term die tegenwoordig bij ieder wissewasje uit de clichékast getrokken wordt. Het kwam haar op boe-groep van de aanwezigen te staan.

Onwenselijk

Boos en wit, dat ben je vrijwel meteen als je niet meewaait met de hedendaagse genderneutrale wind. Het was ook de kanttekening die radiopresentator Mischa Blok plaatste: Wat doe je dan met genderfluïde mensen? Daar gaat het tegenwoordig zoveel over, over die genderfluïde mensen, dat je bijna denkt dat het om een enorme groep gaat. Naar schatting betreft het 4% van de bevolking. En zeker, dat is geen percentage om zomaar even overheen te stappen. Maar om daar hele prijsuitreikingen voor op de schop te nemen, lijkt me onwenselijk.

Domme stap terug

Geef de mogelijkheid tot stemmen op genderfluïde mensen in beide categorieën. Wees daar creatief in, verzin iets – dat moet zeker in deze tak van beroep toch wel mogelijk zijn? Maar laten we de focus nou niet verliezen op een veel grotere groep die al eeuwen stelselmatig in alles is achtergesteld; vrouwen. Laat jonge meiden van nu zien dat ook zij die Radio Ring kunnen winnen. Dat ook hun stem gehoord moet worden. Dit is gewoon weer een domme stap terug in de tijd. We zijn hier nog niet klaar voor, er is nog te veel ongelijkheid.

Eerlijk

Een paar maanden geleden zag ik in de nieuwsbrief van de school van mijn dochter (8) dat er een nieuwe leerlingenraad was samengesteld. Acht kinderen uit vier klassen. Acht jongens. Ik ben woedend de pen in geklommen en heb gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren. ’Er is eerlijk gestemd’, was het antwoord. Ja, heel eerlijk. De school had ook kunnen kiezen voor de optie ’stem op een jongen en een meisje van je voorkeur’. Dan hadden ook mijn dochter en haar vriendinnen zich in de leerlingenraad kunnen herkennen.

Voorbeeld

Wat ze nu gedaan hebben is wel lekker genderneutraal natuurlijk. Heel genderneutraal en volledig in het voordeel van mannen. Op zo’n jonge leeftijd al zo’n voorbeeld geven, vind ik persoonlijk oliedom. Maar we doen het dus ook nog op volwassen leeftijd, met het idee zo lekker inclusief bezig te zijn. Het werkt averechts, dat blijkt wel weer. Weer alleen maar mannen in de spotlights. En wij vrouwen kijken toe.”

Meer VROUW

