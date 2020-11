Pechvogels over vrijdag de 13e: ’Dit was de ergste date ooit!’

Fotomoment

„Ik ben fan van pruiken. Het is zo gemakkelijk; je hebt altijd een good hair day, waar en wanneer je maar wilt. Tijdens de shoot van mijn bruidsfoto’s had ik daarom mijn mooiste opgedaan, maar wat heb ik daar nu spijt van. Bij de datum, vrijdag de 13e, had ik geen seconde stilgestaan, maar je zou er haast bijgelovig van worden.

Toen mijn kersverse man en ik poseerden, besloot ik een sierlijke ’backflip’ te doen, zodat mijn sluier een mooie beweging naar achteren zou maken. Alles voor het perfecte plaatje. Maar het liep anders: voor de ogen van mijn bruidsmeisjes, onze getuigen, mijn ouders en schoonouders vloog mijn haar mét sluier in een sierlijke boog – dat wel – in de schoot van mijn schoonmoeder. Ja, daar zijn foto’s van.”

Van de kaart

„Het was een doodnormale vrijdag, dacht ik. De dertiende een pechdag? Onzin. Ik had vrij en ging zoals altijd mijn weekendboodschappen doen. Veel te veel lekkers natuurlijk, de kar puilde uit. Maar ik ging zonder boodschappen naar huis, want eenmaal bij de kassa zei een opgelaten caissière toen ik had gepind: ’Uh, mevrouw uw kaart werkt niet…’

Je zag mensen kijken: ach, niet genoeg saldo. In dezelfde rij stonden ook nog eens de buren. Gegeneerd verliet ik met een kop als een tomaat de winkel. Eenmaal thuis bleek dat ik de pinpas van mijn dochter had meegenomen. Hóe dan?”

Geen vonk

„Ik stond met mijn auto geparkeerd bij de sportschool toen mijn ex, die ik absoluut niet wilde tegenkomen, langsliep. Snel startte ik mijn auto, maar hij gaf een raar geluid. De accu was leeg! Mijn ex had het helaas opgemerkt.

Wat volgde was een heel ongemakkelijk gesprek, waarin ik ineens loog dat ik verliefd was geworden op iemand anders en dat dat de reden was om het uit te maken. Geen idee waarom ik dat zei. Eerst had hij nog aangeboden om mijn auto met zijn startkabels weer op te starten. Daarna liep hij weg en riep: ’Bel je nieuwe vriendje maar!’ Maar die had ik niet. Dubbel pech, dus.”

Ze sliep niet

„Onderweg naar de kapper kwam er een oud vrouwtje naast me zitten in de bus. Ze deed me denken aan mijn eigen oma, zo schattig en fragiel. Ze zag er moe uit. Halverwege de busreis viel ze in slaap op mijn schouder. Eenmaal bij mijn halte aangekomen, probeerde ik haar zachtjes te wekken. Maar ze was met geen mogelijkheid wakker te krijgen.

Wat denk je? Ze lag dus helemaal niet te slapen! Nadat de ambulancemedewerkers haar hadden weggevoerd, moest de buschauffeur mij nog een half uur kalmeren. Ik neem nooit meer de bus. En zéker niet meer op vrijdag de 13e.”

Gestraft

„Het was één van de heetste dagen van het jaar. Uiteraard bracht ik die door op het strand. Ik ben niet zo’n fan van mijn benen, maar ik kon echt niet in een bloedhete spijkerbroek gaan rondlopen.

Stiekem pikte ik een hip exemplaar van mijn dochter, met van die gaten erin; dat zat toch iets luchtiger. Gelukkig hebben we ongeveer dezelfde maat. Maar eenmaal thuis wist ik niet wat ik zag. Ik had twee knalrode knieën, terwijl de rest van mijn benen melkwit was! Mijn dochter vond het net goed. Ze zei: ’Je moet nooit ongevraagd kleding lenen en zeker niet op vrijdag de 13e.’ Daar zat wat in.”

Duur drankje

„Na een stevige training heb ik altijd ontzettende dorst. Nou hebben wij een prima automaat met energydrankjes in de sportschool, alleen wilde hij deze dag niet meewerken. Mijn sportdrankje bleef vastzitten. In plaats van aan de automaat te gaan sjorren, gooide ik er nog een 2 euromunt in. Maar geloof het of niet, die bleef ook steken. Na de derde poging gaf ik het op. Klein leed, maar toch.”

Nooit meer een onenightstand!

„Normaal gesproken ben ik een echte geluksvogel. Maar alle geluk was duidelijk op toen ik vorig jaar een scharrel uit een club mee naar huis nam. Duurde het eerst een eeuwigheid voordat de taxi er eindelijk was, eenmaal thuis kreeg ik met geen mogelijkheid mijn goedkope latex laarzen uit. Iets met opgezette voeten... Mijn scharrel moest me er letterlijk uit knippen.

Toen we eindelijk in bed waren beland, wilde ik hem daar nog ruimschoots voor bedanken. Ook dat liep anders. Blijkbaar had hij veel te veel gedronken, want ineens gaf hij over... óp mij! Hij vond het nog lollig ook. Kwaad heb ik hem mijn huis uitgezet. Gedoucht, nachtelijke was gedraaid... En de volgende dag kwam ik erachter dat hij ook nog eens 20 euro uit mijn portemonnee had gestolen. Dat was mijn laatste onenightstand - en de ergste date ooit.”