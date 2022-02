Is oma worden veel leuker dan moeder worden?

Bevalling

Het was allemaal nog even spannend want, vlak na de bevalling kreeg Heleens dochter Olivia koorts. Maar Olivia en haar pasgeboren zoontje maken het inmiddels goed. Heleen plaatst op Instagram foto’s en video’s van West en zijn broertje Spencer. Met haar kleinzoon kan Heleen „heerlijk bonden en knuffelen.”

Onderzoek

Wetenschappers aan de Royal Society onderzochten de band tussen oma en kleinkind. Daaruit bleek dat oma’s vaak meer voor hun kleinkind voelen dan voor hun eigen zoon of dochter. Wanneer de oma’s foto’s van hun kleinkinderen zagen leefden ze vooral mee in de emoties van hun kleinkind, ze voelden emotionele empathie. Diezelfde vrouwen voelden bij foto’s van hun eigen kinderen vooral cognitieve empathie, en probeerden de gevoelens van hun kind meer te begrijpen dan dat zij de emoties voelden. Dat de band tussen oma en kleinkind heel bijzonder is, staat dus vast.

Verzorgrol

Moeder worden is voor veel vrouwen al een van de mooiste gebeurtenissen in hun leven. Alleen verloopt de zwangerschap niet altijd van een leien dakje. En na de bevalling voel je je ook nog eens heel verantwoordelijk. Vanaf dat moment ben je namelijk de verzorger van het kindje dat je negen maanden droeg. Je wisselt luiers om, voedt en troost je kindje, een deel van je huis wordt omgetoverd tot babykamer. Nog niet te spreken over het gebrek aan slaap, nadat zo’n kleintje is geboren.

Lusten zonder lasten

Als oma-zijnde heb je wel de lusten maar niet de lasten. Je bent niet negen maanden zwanger geweest en je bent niet verantwoordelijk om altijd voor een kindje te zorgen. Maar je kan wel genieten van het knuffelen met zo’n klein kindje. En je kan je eigen kind in de watten leggen wanneer ze met haar baby bezig is. Die rol is wellicht aangenamer en comfortabeler dan midden in de nacht wakker worden van een huilende baby.

Moederschap

Oma worden brengt vaak ook een nieuwe dimensie in de band die je met je eigen dochter of zoon hebt. Het is natuurlijk heel bijzonder dat jouw kind, die ooit in jouw armen lag als pasgeboren baby, ineens zelf een kind heeft. Veel dochters vallen ook terug op hun eigen moeder om vragen te stellen over het moederschap. Oma’s en opa’s hebben ook vaak meer vrije tijd, dan toen hun eigen kinderen klein waren.

Reacties

Heleen van Royen deelt op Twitter erg blij te zijn met haar rol als oma van kleinzoontje West Valentijn

Tante Katt laat weten zich erg comfortabel te voelen in haar moederrol. Ze is benieuwd wat oma worden haar zal brengen.

Cary is weer trotste oma geworden van een derde kleinkind. Ze geniet ervan.

Praat mee

