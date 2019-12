Verzorging, make-up, behandelingen, mannenlak... Dit zijn de trends van 2020!

1. Luchtigheid

Smeer je dikke crèmes snel weg, want in het nieuwe jaar wordt het allemaal luchtiger. Rijke crèmes voor het gezicht maken plaats voor luchtige lotions in pompflacons en gel-water-crèmes die de huid onmiddellijk verfrissen, verstevigen en van een gehydrateerde glans voorzien. Nieuwkomers in Nederland zijn de toners (waterige substanties in sprayvorm) en de hydraterende essences, bedoeld om de huid flink te hydrateren en het vocht in te sluiten.

2. N-Beauty

Na het Koreaanse K-Beauty draait het in 2020 om N-Beauty, het minimalistische Scandinavische principe om het eenvoudig te houden en te minderen met producten. Het less is more-concept van N-Beauty is dan ook het tegenovergestelde van K-Beauty, namelijk geen stappenplan met meer dan 10 producten, maar een gezonde natuurlijke basis met 1 á 2 producten.

3. Nog bewuster smeren

De ene trend sluit weer aan bij de andere, want naast het vereenvoudigen van je beautyritueel wil de huidige beautyjunkie naast gezond eten en leven ook bewuster smeren. Merken en beautyshops focussen op Clean Beauty (schone, gifvrije beautyproducten), want we houden in 2020 nóg meer rekening met het milieu. We denken drie keer na voordat we iets prachtigs aanschaffen. Waar komt het product vandaan? Hoe is het tot stand is gekomen? Wat zit er precies in? Ook de verpakking wordt in deze keuze meegewogen. Deze nieuwe manier van smeren is behalve goed voor het milieu, goed voor je huid én je karma.

4. Speciaal voor de stad

Om de huid zo schoon mogelijk te houden is er een opmars in producten tegen luchtvervuiling. Want ook al is het gezellig om in de stad te wonen, werken of vakantie te vieren, door rook, uitlaatgassen en fijnstof kan er vervuilde lucht ontstaan. En die verzwakt niet alleen de beschermende functie van de huid, vervuiling versnelt tevens het huidverouderingsproces en kan een droge huid en doffe teint veroorzaken. Om haar én (hoofd)huid te beschermen tegen luchtvervuiling krijgen steeds meer producten een ’anti-pollution-functie’. Die zorgt met de Pollution Shield Technologie voor een beschermende ’sluier’, zodat vuil in de poriën geen schade kan aanrichten.

5. Glans

Behalve op het gebied van verzorging zijn er natuurlijk ook in het oog springende trends in make-up. Eentje waarvan ik heel blij word is de glossy trend. Skip je contourkits en matte lipsticks, want dit jaar draait het (weer) om een glanzende huid zonder contouren, maar mét glanzende wangen, oogleden en glossy lippen waar je ’jong(er)’ van wordt. Volgens Lucia Pica, make-upartist bij Chanel, smeer je eerst een transparante lipgloss op je lippen en vul je daar overheen alleen het hartje van de mond in met een koraalrode tint.

6. Nette wenkbrauwen

Het leukst zijn de nieuwe behandelingen. De Brow Lift of Brow Lamination-behandeling schijnt een hit te worden. In plaats van het semi-permanent tekenen van extra haartjes (microblading) worden eigen haartjes in de juiste richting gekamd en door lotions en waxen in die richting gehouden. De wenkbrauwen zien er zo direct al voller uit. Eventueel kunnen er nog microvezelhaartjejs aan de wenkbrauwen worden toegevoegd en kunnen ze ook geverfd worden. Doel is in ieder geval dat je wenkbrauwhaartjes zo’n 6 á 8 weken in de juiste richting blijven staan, zodat ze er verzorgder, voller en mooier uitzien.

7. Mannenlak

Wat je momenteel ook van André Hazes junior vindt, hij zet in ieder geval een trend. Kijk niet raar op als je in het nieuwe jaar meer mannen met lak op hun nagels ziet. Het gaat zelfs een stapje verder: mannen schijnen aan nail art te gaan doen, terwijl de dames het juist easy houden met nudekleurige tinten. De French manicure is terug, maar dan niet alleen in de lassieke samenstelling: dit jaar mag je uitspattingen maken met kleurstellingen. Denk aan een huidkleurig nagelblad met een zwart randje of een nude met lila, koraal of roze.

