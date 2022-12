’Mijn man bleek een milf’

Stats: nog 37 weken tot V-day, een spannende kerstavond, de familie op scherp en een spelletje met condoom.

De feestdagen brengen we traditioneel door met vrienden en familie. We brunchen, borrelen, dineren én… doen spelletjes! Want spelletjes zijn leuk en je moet toch wat. Toch klinkt dit eenvoudiger dan het is. Want hoe kies je een spelletje dat iedereen leuk vindt?

Man-met-zenuwen

Neem nou Kerstavond. Bij ons – net als bij heel veel mensen – traditioneel ‘de gezinsavond’. We beginnen met sushi, een paar cadeautjes en ja, dan komen de spellen op tafel. Man en Dochters zijn dól op traditionele bordspelletjes. Barricade, Mens-erger-je-niet, vinden ze helemaal leuk. Aan mij is zo’n bordspel niet besteed. Ik erger me namelijk sowieso wel, daar heb ik geen spel voor nodig. Bovendien wil ik liever 30 Seconds doen. Maar daarvan krijgt Man ‘de zenuwen’. En een man met ‘de zenuwen’, dat wil je niet. Zeker niet als je de hele Kerst nog door moet.

Komt hard aan

Op Eerste Kerstdag wordt het helemaal spannend. Want dan spreek je af met De Familie. Schoonzus stelde dit jaar voor om met z’n allen ‘Speak Out’ te spelen. Leek mij ook superlollig maar één blik op de doos en in gedachten zag ik de kunstgebitten door de kamer vliegen. Triominos werd geopperd maar na flink wat drank lukt het niemand meer de score bij te houden. Sjoelen loopt nog wel eens uit de hand (kom hard aan zo’n sjoelschijf) en ook met het ‘gezellige’ vragenspel Openhartig moet je donders uitkijken. Niet iedereen begrijpt het verschil tussen Openhartig en Overshare.

Man bleek Milf

Het probleem is dat ik vorig jaar een soort spelletjestrauma heb opgelopen. Ik had de 18+ versie van ‘Wie/wat ben ik’ gekocht. Het was op Eerste Kerstdag en we hadden net de gourmet achter de kiezen. Ik zette de doos op tafel, samen met de koffie en opeens zat opa met een kaartje ‘schaamhaar’ op zijn hoofd. Vervolgens bleek mijn man een ‘milf’ en jongste dochter een ‘condoom’. Het had leuk kunnen zijn, ware het niet dat de meiden halverwege wegliepen; precies toen oma (‘een poesje’) vroeg: ‘Kun je mij eten?’ en opa zei: ‘Wát heb ik op mijn hoofd?!’ Ik heb de meiden moeten beloven dat ik het spel direct na Kerst naar de Kringloop zou brengen om de vrede nog enigszins te herstellen.

Good old Party & Co

De afgelopen weken heb ik me dus suf geprakkiseerd welke leuke spellen we gevaarloos én gezellig zouden kunnen doen. Ik zag doemscenario’s rond Expoding Kittens en Angry Birds, ruzies rond Risk en Regenwormen en een Escaperoom waar niemand meer uitkwam. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat good old Party & Co de veiligste optie is. Dat is altijd ouderwets lachen en de kunstgebitten zijn veilig. En, zoals ik al zei, je moet uiteindelijk toch wat.

En jij? Welk spelletje speel jij traditioneel met Kerst?

