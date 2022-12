Premium Het beste van De Telegraaf

'De arts twijfelde geen moment: het is een hersentumor'

Door Anouk de Groot

„Thuis hebben we het niet veel over ’wat als’.” Ⓒ Chantal Spieard

Het leven van Leontien Overdijk (49) en haar gezin is sinds december 2020 nooit meer hetzelfde geworden. Bij dochter Liese (6) werd een zeer kwaadaardige tumor in het achterhoofd ontdekt. Na maanden van operaties, bestralingen en chemokuren is de tumor weg, maar de toekomst blijft onzeker.