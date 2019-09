Oplossing lerarentekort: kinderen pas vanaf vijf jaar naar de basisschool?

De leerplicht geldt immers pas vanaf vijf jaar, zo redeneren de schoolbesturen. In het AD zeggen ze vanochtend dat ze het liever ook anders hadden gezien, maar dat het nijpende tekort in de grote steden er wellicht voor zorgt dat dergelijke maatregelen genomen moeten worden. De maatregel zou scholen wat extra ruimte kunnen geven omdat ze dan de weinige leraren die er zijn over minder kinderen hoeven te verspreiden. De kinderen zouden dan een jaartje extra op bijvoorbeeld de kinderopvang moeten blijven.

Toegestaan

In andere landen ligt de leeftijd waarop kinderen naar school gaan vaak hoger dan in Nederland. Maar de vraag is of het noodscenario daadwerkelijk is toegestaan. Het ministerie van Onderwijs reageert dat de leerplicht voor kinderen inderdaad pas vanaf vijf jaar geldt, maar dat in een andere wet staat dat kinderen vanaf vier jaar naar school mogen. Ze mogen niet geweigerd worden door scholen vanwege hun leeftijd.

Afgelopen schooljaar werden er meer omstreden maatregelen getroffen vanwege het lerarentekort. Een school voerde een vierdaagse lesweek in en een hele groep werd zelfs opgeheven. Ook worden klassen soms naar huis gestuurd of worden ouders als ’oppas’ gevraagd.

Praat mee

Vind jij het een goede oplossing voor het lerarentekort als kinderen pas vanaf vijf jaar naar school mogen? Of ben je bang dat jouw kleuter hierdoor achterstanden oploopt? En wat moet er volgens jou gebeuren om het lerarentekort op te lossen?

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.