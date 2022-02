’Maxim, kinderen hoeven niet tegen Nikkie beschermd te worden door jou’

„Wij vrouwen hebben er natuurlijk collectief een handje van wat snel op onze teentjes getrapt te zijn en daar heeft de jongere generatie helemaal een handje van. Het mag allemaal vooral niet kwetsen, nergens schuren en wat je vindt van een ander moet wel helemaal woke zijn. Leef en laten leven is het motto en dat houdt in dat je liever nergens kritiek op hebt, tenzij die kritiek zich richt op mensen die overal kritiek op hebben.

Modegevoelig

Goed, dat gaat mij wat ver. Ik heb bijvoorbeeld ook niets met de enorme rupsen op voorhoofden van steeds meer vrouwen, die je sinds een jaar of twee volop in het straatbeeld tegenkomt. De wenkbrauwharen onnatuurlijk recht omhooggekamd: het moet je ding zijn. Maar zo werkt dat nou eenmaal; ook make-up en gezichtsstyling is modegevoelig. Ik weet nog goed hoe in ’mijn tijd’ wenkbrauwen werden geplukt tot dunne streepjes. Moest je ook van houden…

Respectloos

Zo hebben we de Leco-look gehad. Liep iedereen ineens met een afzichtelijke bruine rand om de met-nude-lipstick-ingekleurde-lipjes. En mijn moeder komt dan weer uit de tijd van de blauwe en groene mascara. Wat de wereld toen bezield heeft… Het is prima om daar je visie op te geven. Je hoeft niet alles mooi te vinden, ook de make-up kunsten van Nikkie Tutorials niet. Maar waar bemoeit Maxim Hartman zich mee?

Kwalijke wanpraktijken

Nikkie gaat voor Zapp op zoek naar de nieuwe make-up artist van Nederland. Maxim stelt dat we onze kinderen tegen deze kwalijke wanpraktijk moeten beschermen. Nikkie zou namelijk vrouwen en (and I quote) ’non-binaire wezens’ stimuleren zich op te maken als een ordinaire Poolse prostitué. Hij vindt het ook nog eens milieuonvriendelijk, onze nationale klimaatactivist. ’Alle make-up is oplichterij!’, sluit hij af.

Creatief

Maxim, kinderen hoeven niet tegen Nikkie te worden beschermd door jou. Menig jong kind heeft nog nooit van Nikkie gehoord, maar al wel een eigen make-upkoffer op het eigen make-uptafeltje staan; niets leuker dan een beetje experimenteren met de meest afschuwelijke kleuren en wat kwasten. Zie het als een moderne teken- of schilderles. Lekker creatief doen met je gezicht als tekenblok.

Beige afritsbroek

En laat vrouwen lekker zelf weten wat ze op hun gezicht smeren, hoe ze de poriën volstucen en aan welke trend ze wel of niet meedoen. Vrouwen doen dat namelijk vooral voor zichzelf. Ik kan ’s morgens wel onopgemaakt de deur uitgaan, maar dan zal ik bij iedere blik in de spiegel denken: ’Hè, wat ongezellig.’ Het is een beetje als een beige afritsbroek aantrekken; daar word je ook niet gelukkig van.

Slingers

We vinden het leuk er iets van te maken. Een beetje de slingers op ons eigen gelaat op te hangen, zeg maar. Dat doen we omdat we het mooi vinden, niet omdat we de Poolse prostitutie in zouden willen. En geloof ons; jullie mannen vinden het ook hartstikke fijn dat we er wat van maken. We kunnen de opsmuk laten staan, maar daar wordt de wereld een stuk saaier en grauwer van. En als we dan besluiten, omdat jij dat zo graag wil, de make-uptasjes voorgoed dicht te laten, dan gaan we ook massaal aan de beige afritsbroeken, drie maten te groot. Alle creativiteit de prullenbak in, speciaal voor jou.

Ophef

Wat ik je wil zeggen is eigenlijk dit: Bemoei je er gewoon niet mee. Of accepteer in elk geval dat als je je zo respectloos over vrouwen uitlaat op social media, dat je een shitstorm aan reacties terugkrijgt (en niemand zich wat aantrekt van je ’Ben je het niet met mij eens; hou het lekker voor je of pleur op’). Je hebt je stukje ophef in elk geval weer binnen voor deze week en dat zal vast op een bizarre manier bevredigen.”