Laat jij de financiën aan je partner over, of doe je dit zelf?

Het ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, heeft onderzoek gedaan onder haar eigen deelnemers over hun pensioen. Vrouwen hebben weinig inzicht in hun financiën en laten dat liever aan hun partner over. Daarnaast verdienen vrouwen tussen 30% en 35% minder dan mannen, door het inkomensverschil en het feit dat vrouwen vaak minder uren werken. Dit kan grote verschillen opleveren in het uiteindelijk pensioenbedrag: het ABP meldt dat het gemiddelde pensioen van een vrouw 40% lager is dan dat van een man.

Koopkracht

En deze verschillen hebben grote gevolgen. Het ABP berekent dat als een vrouw op haar 25e besluit om minder te gaan werken, ze als ze 70 jaar is maar liefst €220.000 minder pensioen krijgt dan een man. Bovendien: na een scheiding gaat de koopkracht van een vrouw erop achteruit met 25%, terwijl die van een man slechts 0,2% daalt. Na het krijgen van een kind besteden vrouwen 1,5 keer zoveel tijd aan zorgtaken dan mannen, meldt het ABP op hun website.

Campagne

Veel vrouwen weten niet wat hen te wachten staat na een scheiding, arbeidsongeschiktheid of het kopen van een huis. Door al deze cijfers heeft het ABP besloten om vanaf vandaag een campagne te voeren om het financieel bewustzijn verhogen: „Want door nú in te grijpen, kunnen vrouwen voorkomen dat ze straks voor onaangename verrassingen komen te staan.” Op www.realitycheck.nl kan je inzicht krijgen in je situatie.

Reacties

Op Twitter is er ook een gesprek gaande over het vrouwenpensioen. Willie is verontwaardigd over de percentages.

Merijn vindt dat het verschil in geld voortkomt uit het systeem.

Jenneke denkt er het hare van:

Praat mee

Heb jij inzicht in je pensioen of laat je liever je partner omgaan met geldzaken? Ben je ervan bewust dat je minder pensioen opbouwt als je minder gaat werken? Praat mee via onze Facebookpagina!