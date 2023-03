Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Jammer dat er nog steeds zo’n taboe rust op seks en verlangens’

Door Eline Doldersum Kopieer naar clipboard

Paris (links achter) samen met Timo en zijn partner Marisol. Ⓒ Astrid Zuidema

Paris, Marisol en Timo hebben een bijzondere band. Timo verdient zijn geld als gigolo, hij heeft een relatie met Marisol, maar gaat ook af en toe naar bed met goede vriendin Paris. Ze vertellen alle drie over over hun open seksleven en hun gedeelde passie voor tantra. Vandaag is Paris aan de beurt.