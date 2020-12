Cool dessert: de ijsboom van Robèrt!

Ingrediënten

Voor de chocolademousse:

- 40 g eierdooiers

- 30 g suiker

- 30 ml water

- 2 blaadjes gelatine, geweekt

- 125 g pure chocolade

- 225 ml slagroom

Verder:

- macarons

- chocolaatjes

- een flinke spuitzak (te koop bij kookwinkels)

- een stuk pvc-pijp (bouwmarkt)

- eventueel jam of chocoladepasta voor het plakwerk

Bereidingswijze

Stap 1

Smelt de chocolade au bain-marie: hang een hittebestendige kom boven een pan met water dat net tegen de kook zit en smelt de chocolade onder voortdurend roeren in de kom.

Stap 2

Klop de slagroom tot yoghurtdikte. Klop de eierdooiers in de keukenmachine. Breng het water met de suiker aan de kook en laat dit even koken tot het 110 graden is.

Stap 3

Voeg dit suikerwater toe aan de eierdooiers, terwijl de machine blijft draaien. Voeg ook de gelatine toe (let op: niet uitknijpen!). Blijf kloppen tot het mengsel koud is. Spatel er voorzichtig de gesmolten chocolade en tot slot de slagroom doorheen.

Stap 4

Knip het onderste puntje van de spuitzak, anders blijf je met luchtbellen zitten. Vouw de spuitzak open en hang ’m in de pvc-pijp (vouw de bovenkant om de rand heen). Schep de bavarois in de zak. Druk goed aan.

Stap 5

Haal de zak uit de pijp, knoop ’m dicht en leg in de diepvries tot het ijs keihard ijs is geworden in de vorm van een pylon. Leg de versieringen klaar. Robèrt gebruikt zelf macarons die hij doormidden snijdt en zelfgemaakte groene chocoladekrullen, maar je kunt je ook te buiten gaan aan kerstkoekjes, kransjes, marsepeinen decoraties en chocoladeballetjes uit de winkel.

Stap 6

Haal de zak op tijd uit de vriezer, want je wilt niet dat de visite de tanden erop breekt. Snijd de onderkant recht af en plaats de boom op een mooie schaal.

Stap 7

Plak de versieringen op het ijs. Waarschijnlijk is het ijs al plakkerig genoeg van zichzelf, net als doormidden gesneden macarons. Gebruik anders een beetje jam of chocopasta als lijm.

Stap 8

Versierd? Dan kun je de ijsboom serveren!

Extra tips

Robèrt voegt voor de gezelligheid soesjes toe aan de bavarois. „Zorg dan wel dat de buitenrand ijs blijft. Je mag de inhoud niet zien, want dan wordt het rommelig. Druk de mousse goed aan, zodat er geen luchtbellen ontstaan.”

Voor een extra spectaculair effect: „Leg je versiering op een vel bakpapier en spuit ze bijvoorbeeld goud- of zilverkleurig met eetbare verf.”

Kleine eenpersoonsboompjes zijn ook leuk. „Gebruik daarvoor een kleiner puntzakje en hang die bijvoorbeeld in een maatbeker om te vullen. Een van mijn medewerkers heeft speelgoedpylonnetjes op de kop getikt. Daar gaat het ook heel goed mee.” (O.a. te koop bij bol.com.)

Wil je de boom op een standaard plaatsen, zodat je er ook nog marsepeinen pakjes onder kunt leggen? Bak dan een bodem van ‘harde wener’, ook wel 1-2-3-deeg genoemd. „Kneed 1 deel suiker, 2 delen boter, 3 delen bloem en een eitje tot een soepel deeg. Rol het in folie en laat het een half uur in de koelkast rusten. Rol uit tot een lap en snijd er 2 cirkels uit. Bak ze in 10 minuten in de oven goudbruin op 175 graden, plak ze met jam op elkaar en plak de boom erop.”

Nog gemakkelijker? Koop gewoon ijs. „Laat het een beetje zacht worden. Prop het in je puntzak en laat het in de diepvries opnieuw hard worden.” Goed idee. En dan rollen wij ’m voor het serveren door de kersthageltjes.

Wat doet Robèrt deze kerst?

Als banketbakker is Robèrt vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het dessert tijdens het kerstdiner van de familie Beckhoven. Maar dat is niet zijn enige bijdrage.

„Mijn vrouw doet alles wat groen ziet en ik ben van de soepen en sauzen,” vertelt hij. „Dat is van oudsher ook de taak van de banketbakker: de gebonden soep, de kroket; ze komen allemaal uit onze koker. En daarna zijn anderen met de eer gaan strijken. Maar het zijn dus wel mooi allemaal onze uitvindingen.”

