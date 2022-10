Daghoroscoop 14 oktober - Geef geldbeheer prioriteit, Waterman!

VANDAAG JARIG

Dit jaar lag op werk en gezondheid een sterk accent en dat blijft zo in 2023, met nieuwe kansen en mogelijkheden. Je ontdekt hoe belangrijk werk voor je is en dat hetgeen wat je uit boeken hebt geleerd niet genoeg is. Je weet inmiddels wat goed voor je is en wat voor je succes garandeert.

RAM

Je zult vandaag wat hobbels moeten nemen. Ook kan rusteloosheid een probleem zijn. Benader zaken realistisch en doe wat water bij de wijn als je anderen de stuipen op het lijf jaagt. Eet matig en geef niet te veel geld uit.

STIER

De relatie met een ouder iemand kan voor extra zekerheid zorgen maar het kan je ook tot een leefwijze verplichten waar je niet aan toe bent. Wees eerlijk tegen jouw partner; met zijn/haar ervaring en enthousiasme kun je een compromis bedenken.

TWEELINGEN

Dankzij meer discipline word je productiever hetgeen ertoe leidt dat jij jouw doel kunt bereiken. De kosmos zorgt voor meer zelfvertrouwen en besluitvaardigheid. Je kunt de komende weken wat overgevoelig zijn voor kritiek.

KREEFT

Je geniet momenteel waarschijnlijk vooral als je alleen bent en bezig met een persoonlijk project dat jou in beslag neemt. Een geheime affaire kan effect hebben op jouw werk en je zult een goed excuus moeten hebben als er op je wordt gelet.

LEEUW

Probeer jezelf te matigen nu er de zeer sterke neiging bestaat op bijna ieder vlak te overdrijven. Eten en drankjes lijken nog beter te smaken dan gebruikelijk en je kunt te veel suiker tot je nemen met een desastreus effect op jouw taille.

MAAGD

Vul de picknickmand en neem jouw gezin mee voor een dag vol plezier. Je kunt een tekort aan kwaliteitstijd zo compenseren. Koop een klein geschenk voor jouw geliefde. Jongeren moeten leren rekening te houden met hun vrienden.

WEEGSCHAAL

Je kunt vorderingen maken als je zich geheel op jezelf richt. Verbreed jouw horizon en neem deel aan activiteiten die niet alleen leuk zijn maar ook origineel. Wees flexibel en verander jouw routine als jouw werklast te groot wordt.

SCHORPIOEN

Wees zeer exact als je met andermans geld omgaat. Lees kleine lettertjes zorgvuldig voor je een handtekening zet onder een officieel document. Zorg dat al jouw paperassen op orde zijn en laat niets aan het toeval over.

BOOGSCHUTTER

Verdiep je eens in jouw familiegeschiedenis. Neem een vriend(in) mee als je plannen hebt een kunstwerk aan te schaffen zodat je ook andermans mening hoort. Tevens kan de opvatting van een expert informatie opleveren.

STEENBOK

Professionele vooruitgang behoort tot de mogelijkheden en dat kan je ertoe brengen nog harder te werken. Nieuwe verantwoordelijkheden doemen op, maar er kan ook een onopgeloste kwestie uit het verleden opduiken.

WATERMAN

Concentratie en energie zullen werk en zakendoen ten goede komen. Precisietaken die een hoge mate van vaardigheid en focus vereisen zul je zonder moeite verrichten. Geef geldbeheer prioriteit zodat je weet wat je uitgeeft.

VISSEN

Er kan sprake zijn van enige spanning met naasten die ver weg zijn. Verander het gespreksonderwerp als schoonfamilie ontwijkend reageert op dingen die je ter sprake brengt. Gebruik humor om een oud probleem op te lossen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.