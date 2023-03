Daghoroscoop 27 maart - Sterrenbeeld Vissen: Wees op je hoede!

VANDAAG JARIG

Zo te zien blijft het in de familie rustig; geen oproer, dus geen veranderingen nodig (dat wordt over een paar jaar wel anders). Een oudere in jouw leven kan spiritueler worden en proberen jou te beïnvloeden; later dit jaar kan jij je laten overhalen. Het is nog de vraag of dat gunstig voor jou uitpakt.

STERRENBEELD RAM

Ga er niet van uit dat het verleden een leidraad is voor de toekomst. Breng jouw ideeën en plannen zo duidelijk mogelijk onder woorden. Spreek alleen op hoge toon als je iets echt origineels te melden hebt. Ga uitgestelde klusjes te lijf.

STERRENBEELD STIER

Een ongebruikelijk probleem vereist een ongewone oplossing. Verder kijken dan jouw neus lang is verschaft inzicht. Jouw intuïtie met betrekking tot een financiële deal schiet in de roos. Als jij voor de media aan de slag wil, kan je vinden wat jij zoekt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Je zal waarschijnlijk geen last meer hebben van uitstel of aanpassingen. Er kan sprake zijn van een intellectuele doorbraak. Minder ideaal is het gevaar van een versplintering en het feit dat een ieder alleen aan zichzelf denkt.

STERRENBEELD KREEFT

Erkenning van jouw imago en carrière is momenteel belangrijk voor je en als jij niet gelukkig bent in jouw huidige baan is het tijd je te bezinnen op jouw positie. Extra expertise kan van grote betekenis zijn voor jouw weg naar de top.

STERRENBEELD LEEUW

Intellectuelen, sprekers, denkers, maar ook kletskousen hebben vandaag de geest en kunnen zeer actief worden. Grote ideeën ontstaan, evenals de ontembare lust om op reis te gaan. Zuivere gevoelens kunnen voor inzichten zorgen.

STERRENBEELD MAAGD

Het zou grote bevrediging kunnen geven om jouw creatieve talent aan te wenden voor minder bedeelden. Stel het terugbetalen van een lening en het bijwerken van jouw boekhouding niet langer uit. Dat geldt ook voor belastingzaken.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Jouw werk zal jou tevreden stemmen; misschien krijg je promotie. Bijzondere prestaties worden beloond. Anderen kunnen uitstekende ideeën aandragen waarmee je jouw voordeel kan doen, als je het kaf van het koren scheidt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Neem deel aan een programma dat op gezondheid is gericht en iets doet voor jouw welzijn. Het opknappen of verbouwen van jouw huis kan eerder af zijn dan verwacht en ook binnen jouw budget. Draai de charmekraan open voor een baan.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een verrassende gang van zaken kan jou dwingen flexibel te zijn. Er lijkt sprake van veranderingen en jouw opdracht luidt: steek niet langer energie in activiteiten die gedoemd zijn te mislukken. Verdiep de band met geliefden.

STERRENBEELD STEENBOK

Kijk thuis eens goed rond om de balans op te maken van hetgeen aan een opknapbeurt toe is. Bezoek een woonboulevard zodat jij weet wat voor een redelijke prijs te koop is. Verruim jouw kennis als je wil uitblinken op jouw terrein.

STERRENBEELD WATERMAN

Brainstormsessies en momenten van grote helderheid kunnen elkaar afwisselen. De schellen kunnen jou van de ogen vallen na het horen van verbijsterend nieuws. Iets wat vertraagd is of opgehouden kan vandaag arriveren.

STERRENBEELD VISSEN

Vrienden kunnen je op de proef stellen of hebben het op jouw spaargeld voorzien. Wees dus op je hoede en leen geen geld uit, tenzij je er vrede mee hebt dat je het niet terugkrijgt. Een geschikte dag om loonsverhoging te vragen.

