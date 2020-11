Zo houd je een kerstboom lang goed!

Tip 1: Check de boom

Om goed van start te gaan, moet je bij het uitzoeken van een nieuwe kerstboom opletten dat er geen bruine of dode naalden aan zitten. Veel bomen worden niet zachtzinnig behandeld tijdens het transport, waardoor er soms al in het begin problemen zijn met de boom. Daarom is het belangrijk om, voordat je een exemplaar aanschaft, te kijken of hij er nog netjes uitziet.

Tip 2: Zorg voor genoeg water

Dit is misschien de meest logische tip op de lijst, maar het zal je verbazen hoeveel mensen vergeten om hun kerstboom daadwerkelijk water te geven. Het is net een plant die water nodig heeft. Het beste is om je kerstboom één keer in de twee dagen water te geven. Een boom met een kluit moet in minimaal één liter water staan.

Tip 3: Temperatuur

Het is voor de kerstboom erg belangrijk om niet te dicht bij de verwarming of de open haard te staan (al ziet dat laatste er nog zo leuk uit op Instagram). De warmte is niet goed voor de kwaliteit van de boom, hierdoor kan deze namelijk sneller uitdrogen.

Tip 4: Speciale plantenvoeding

Net als voor elke huisplant is er ook voor de kerstboom speciale plantenvoeding beschikbaar. Deze kun je meestal vinden in het schap naast de boom of in lokale tuincentra.

Tip 5: Rustig aan met decoratie

Hoe leuk het ook is om bijvoorbeeld nepsneeuw in je kerstboom te prayen, het is niet bepaald goed voor de boom. Net als te zware decoratie of kerstlampjes die te snel warm worden. Een goede balans is dé manier om je kerstboom een langer leven te geven.

Tip 6: Veilige plek

De kerstboom moet veilig staan, zodat deze niet kan omvallen (of kan worden aangevallen door de kat). Hiervoor is een goede pot ook belangrijk. Let op de omvang van de pot: niet te groot, anders gaat de boom wiebelen, en niet te klein zodat de wortels niet bekneld raken.

Tip 7: Kluit of niet?

Bedenk of je wel of niet een kerstboom met kluit wil. De meeste kerstbomen met een kluit gaan langer mee, doordat ze beter water kunnen opnemen. Hierdoor behouden ze langer hun naalden.

Tip 8: Temperatuurcheck

Ben je van plan om na de feestdagen de kerstboom een plek in de tuin te geven? Dan is het verstandig om ’m niet meteen buiten te zetten, zeker als het koud is. Het is beter om de boom eerst even in de schuur te zetten, waar hij kan acclimatiseren.