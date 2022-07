Daghoroscoop 7 juli - Wensen kunnen werkelijkheid worden, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

Huis en gezin die normaal gesproken belangrijk voor je zijn, verhuizen dit jaar min of meer naar de achtergrond. De nadruk zal op je carrière liggen. Je kunt zeer succesvol zijn. Jupiter is de planeet die dat bepaalt en die vanaf 11 mei tot eind oktober en vanaf 21/12 de dienst uitmaakt.

RAM

In een bepaalde situatie kun je overdreven reageren of zelfs kwaad worden. Bedenk eens waarom je niet met iemand kunt opschieten. Kies voor een openhartig gesprek als je erachter bent. Als je wilt kun je vandaag bergen verzetten.

STIER

Als je opmerkzaam bent maak je het anderen lastig om je om de tuin te leiden. Een goed moment om problemen te onderkennen en naar voren te brengen. Dat kan tot gevolg hebben dat sommige kwesties ineens minder ernstig blijken.

TWEELINGEN

Problemen die op de werkvloer ontstaan, zullen van korte duur zijn. Dat heeft te maken met jouw natuurlijk zelfvertrouwen en optimisme. Spreek iemand die je tegenwerkt er op aan, als je daarvoor aanwijzingen hebt.

KREEFT

Je kunt in verwarring raken door iemands aantrekkingskracht, omdat je weet dat het niet goed voor je is. Helaas ben je vandaag niet in een verstandige bui. Laat je niet provoceren, want dan kun je de schuld krijgen van iets onaangenaams.

LEEUW

Laat zaken niet langer aan het toeval over en zoek verwarrende kwesties tot op de bodem uit. Sprekers en zij die in de verkoop zitten, kunnen het uitstekend doen. Anderen zullen ademloos luisteren naar jouw inzichten en meningen.

MAAGD

Een diepgewortelde behoefte aan vrijheid kan tot gevolg hebben dat je je omgeving en normale routine ineens stomvervelend vindt. Dat kan zowel tot onenigheid als tot hartstocht leiden. Wees op de snelweg extra voorzichtig.

WEEGSCHAAL

Er lijkt sprake van tegenstrijdige trends waardoor je zowel met obstakels te maken krijgt als in de gelegenheid zult zijn om voordeel te behalen. Wensen kunnen werkelijkheid worden. Geld kan echter wel een probleem zijn.

SCHORPIOEN

Het kan vandaag makkelijk zijn om targets te halen, al zul je je best moeten doen om een superieur ertoe te brengen de zaken zo te zien zoals je het wilt. De kosmos zorgt voor emoties en teleurstelling, maar ook voor charme.

BOOGSCHUTTER

Je bent mentaal in vorm. Het uitzoeken van technologische of zakelijke problemen kan een deel van de dag in beslag nemen en het lijkt verstandig om een expert in te schakelen. Je kunt een grote verandering tot stand brengen.

STEENBOK

Liefst zul je vandaag met rust gelaten worden om je eigen ding te doen. Verantwoordelijkheden kunnen zwaar drukken en tot zelfmedelijden leiden. Trek je het lot aan van iemand die het moeilijker heeft en tel zelf jouw zegeningen.

WATERMAN

Probeer niet alles tegelijk te doen als het een drukke dag wordt, want dan bereik je weinig tot niets. Hoewel dit een creatieve periode is, kun je met onzekerheid te kampen hebben. Houd de komende dagen rekening met het onverwachte.

VISSEN

Een nieuwe interesse kan heel wat tijd opeisen, terwijl je eigenlijk moet werken. Haal de verloren tijd in door langer op de zaak te blijven. Blijf rustig als schoonouders het je moeilijk maken. Daar zullen zij je later dankbaar voor zijn.

