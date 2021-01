Ouders vinden thuis onderwijzen (te) zwaar. Houd jij het vol?

De Telegraaf meldt vandaag dat werkende ouders grote problemen voorzien als de scholen en opvang dicht blijven. Van de ondervraagden vindt 74 procent de combinatie werk, opvang en thuisonderwijs zwaar tot zeer zwaar.

Hoewel het grootste deel van de respondenten (54 procent) zegt dat het thuisonderwijs nu beter op orde is, is 63 procent meer tijd kwijt aan het thuisonderwijs dan vorig jaar. 41 procent is 2 tot 4 uur per dag hieraan kwijt, naast hun werkzaamheden. Zo’n 33 procent geeft aan tot 2 uur per dag kwijt te zijn aan begeleiding, ruim 20 procent 4 tot 6 uur en 6 procent zelfs 6 uur of meer per dag.

Wel te doen

Sommige ouders vinden het thuis onderwijzen wel te doen. Wanneer je goede afspraken kunt maken met je partner, is het beter vol te houden. Maar leuk is anders, beamen de meesten. Daarbij is niet iedereen in de positie om de taken te verdelen. Voor alleenstaande ouders is de druk waar deze twitteraar het over heeft nog groter.

Als je de middelen niet hebt om een oppas in te huren en je staat er helemaal alleen voor, is het een hele opgave om alle ballen hoog te houden. Op Twitter uiten ouders dan ook regelmatig hun frustraties en zorgen.

Om deze ouders te steunen, pleit de FNV nu voor extra betaald coronaverlof. ’Om dat te kunnen betalen, zouden werkgevers gecompenseerd moeten worden door de overheid. Eerder deze week hebben vakbonden al een brief hierover geschreven aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.’

Veilige scholen

Er zijn ook ouders die juist blij zijn dat de scholen langer gesloten blijven. De twitteraar hieronder verkiest de veiligheid van haar kinderen boven de moeilijkheden die de sluiting van de scholen met zich meebrengt. Gaat veiligheid boven alles? Of is de situatie toch schrijnender dan deze moeder zich realiseert?

Praat mee

Hoe vergaat de combinatie van lesgeven en thuiswerken jou? Lukt het nog om alle ballen hoog te houden of zit jij ook met de handen in het haar? Vind je het belangrijk dat jouw kinderen thuis blijven in verband met de veiligheid? Praat mee via onze Facebookpagina.