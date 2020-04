Miss Montreal treedt vanavond op: Ik wil zó graag spelen!

Hoe treft de coronacrisis jou?

„Net als ieder ander zit ik ook thuis, nu. Iets wat voor mij heel zeldzaam is, want ik heb bijna nooit vrije tijd. Ik had ontzettend veel zin in de clubtour die eraan zat te komen, maar dat gaat uiteraard niet door nu. In juni zouden we op festivals gaan spelen, maar de kans dat dit doorgaat is natuurlijk nihil. Gelukkig ben ik gezond en zijn de mensen om mij heen dat ook. Al frustreert het me wel dat ik geen muziek kan maken, haha.”

Hoe houd je die frustraties in toom?

„Ondanks dat ik nu niet kan optreden, gaat mijn leven gewoon door. Ik ben best sportief en gelukkig kan ik ook nu blijven bewegen. Ik train zoals altijd drie keer per week met een personal trainer en dat doen we nog steeds. Dat doe ik altijd buiten. Hij blijft netjes achter het hekje van de tuin staan, zodat we gepaste afstand van elkaar hebben. Daarnaast kite ik ook nog steeds.”

En je hebt nu alle tijd om nieuwe liedjes te maken…

„Dat zou je zeggen, hè? Die heb ik alleen nét allemaal al af, haha. Ik geniet dus nu vooral van de zon, mijn vriend en onze hond. Ook wandelen, mountainbiken, wijnen, koken, slapen en Netflixen behoren tot mijn quarantaine-bezigheden. En iedere vrijdagavond gaan we live op Instagram, dat wordt erg goed bekeken! Ook mijn vriendinnen wonen vlakbij, dus hen zie ik nog wel regelmatig. Mijn ouders daarentegen zie ik niet zo vaak. Dat was voor de coronacrisis eigenlijk niet anders. Wel facetimen we veel, dat is fijn.”

Vanavond ga je ook live op Facebook, maar nu op een heel bijzondere manier.

„Omdat er bij de horeca nu geen omzet wordt gedraaid, wil ik hen een hart onder de riem steken door mee te doen aan de Grolsch #helpdehoreca Live Sessies. De horeca staat stil. En als alles weer open is, willen we allemaal heel graag meteen naar je onze stamkroeg om van onze vrijheid te genieten. Maar wat als je favoriete kroeg er dan niet meer is? Om dat te voorkomen wil ik mensen met mijn optreden oproepen om waardebonnen te kopen en jouw favoriete kroeg in deze tijd ook in leven te houden. Zodra alle cafés dan weer opengaan, kun je die waardebonnen inleveren tegen een biertje of een ander drankje.

Ik steun het liefst alle doelen, maar dit ligt heel dicht bij mezelf. Zonder horeca zijn wij niets en horeca heeft muziek nodig. Ik koop trouwens zelf ook waardebonnen. Superhandig, voor als je een keer je portemonnee kwijt bent, haha.”

Je treedt op in je eigen favoriete kroeg in Amersfoort. Wat maakt dit een bijzondere plek voor jou?

„Vroeger ging ik er vaak heen voor jamsessies of de livemuziek op vrijdagavond, nu kom ik er nog amper, omdat ik altijd moe of druk ben van werken, haha. Het is een prachtige, bruine kroeg met veel ruimte die echt voor livemuziek is gemaakt.”

Wat kunnen we verwachten van jouw optreden vanavond?

„Ik ga vier liedjes spelen: twee bekende en twee onbekendere, van mijn laatste EP. Het wordt geen feestje, dat hoeft ook niet. Ik wil de nummers zo goed mogelijk brengen in een mooie sfeervolle kroegsetting. Ik heb twee nummers nog nooit live gespeeld, dus die wil ik heel graag laten horen.”

Bekijk via de Facebookpagina van Grolsch NL het optreden van Miss Montreal op vrijdag 17 april om 20:30 vanuit livemuziekcafe Miles in Amersfoort.