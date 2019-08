‘We willen zoveel mogelijk uit het leven halen’

Bianca: “Ik heb altijd veel gesport en paste, zolang ik het me kan herinneren, in maat 38. Nu is dat maat 40/42, het gemiddelde van de Nederlandse vrouw.

Dat ik ben aangekomen, is vanwege privéomstandigheden. We hebben ook een drukke periode achter de rug met klussen en verhuizen. Daarnaast doe ik het al een tijdje wat rustiger aan wat sporten betreft.”

Peter: “Haar lichaam heeft het ook zwaar te verduren gehad van de hormonen.”

Bianca: “In de afgelopen paar jaar zijn er veel naaste familieleden heel ziek geweest en zelfs overleden. Dat heeft me heel erg aan het denken gezet, vooral over mijn eigen leven. Ik wil er zoveel mogelijk uithalen, met name de leuke dingen.”

Peter: “Daarom hebben we ons opgegeven voor deze fotoshoot! We vinden het heerlijk om uit de dagelijkse bezigheden te stappen en op avontuur te gaan. Met themafeesten maak je ons het gelukkigst.”

Tekst gaat door onder de foto

Sasha Lambert

Baard verven

Bianca: “Als ik op kantoor werk, doe ik negen van de tien keer een beetje mascara op mijn wimpers, een streepje eyeliner en soms wat lippenstift. Als ik een slechte dag heb, doe ik altijd extra moeite voor de spiegel. Dan voel ik me beter. Als ik kitesurfles geef, doe ik alleen een goede zonnebrandcrème op om niet te verbranden. Peter is een stuk ijdeler dan ik. Met zijn baard, bijvoorbeeld.”

Peter: “Ik vind het fantastisch om mijn baard te stylen. En het is niet leuk dat ik grijs word, want ik voel me nog niet grijs. Dus verf ik mijn haar en ook mijn baard.”

Bianca: “Die baard vind ik heel erg leuk. Die houdt hij heel secuur bij.”

Peter: “Weet je wat ik leuk vind? Bianca’s achterwerk. Ik bedoel, kijk even!”

Bianca: “Hahaha! Ik vind dat mijn billen echt wel wat strakker mogen. En mijn dijen ook.”

Peter: “Ik vind ’m schitterend. Net als haar gezicht. Met name dat kuiltje in haar kin. En oké, ook nog haar mooie blauwe ogen en kleine oortjes.”

Spiermassa

Bianca: “Ik hou heel erg van Peters magic eyes. Dan zijn ze blauw, dan weer donker; ze blijven me verrassen. Zijn handen vind ik prachtig. Hij heeft heel lange vingers.”

Peter: “Maar er zitten wel veel littekens op, hoor. Ik heb me laatst erg bezeerd aan de staafmixer, haha.”

Bianca: “Peters lichaam krijgt van mij een 7,5 omdat hij weleens strakker is geweest.”

Peter: “Ik moet vaak naar Amerika voor mijn werk en daar is het eten zo ontzettend vet. Ik kan dan zo moeilijk ‘nee’ zeggen. Maar ja, die buik groeit en het moet er weer af.”

Bianca: “Dat komt wel weer.”

Peter: “Gelukkig heb ik aanleg om spiermassa op te bouwen. Daar ben ik trots op. Mijn borstspieren zijn in no time groot.”

Bianca: “Lekker mannelijk!”

Dit verhaal lees je in ZOMER, het magazine dat deze zomer iedere zaterdag bij De Telegraaf zit.