Ellen: Inmiddels vind ik collecteren zeer confronterend

In 2001 werd er bij de vader van Ellen kanker geconstateerd. „Mijn vader bleek de ziekte van Kahler te hebben. En de kanker had zich al verspreid door zijn hele lichaam. Artsen begonnen direct met de behandeling. Ik was toen zelf net bevallen en worstelde daardoor met gemengde gevoelens. Het trieste nieuws viel bovendien koud op het dak van mijn familie: nooit eerder was deze ziekte bij een familielid geconstateerd. Bovendien was mijn vader nog jong (58) en sportief. Dat uitgerekend hij ziek zou worden, had dan ook niemand verwacht.” Na ’negen jaar ups-and-downs’ overleed de vader van Ellen uiteindelijk.

Dubbelgevoel

„Het overlijden van mijn vader inspireerde mij om in actie te komen, ik moest iets gaan doen. Toen ik op een dag de krant opende en stuitte op de stichting KWF kreeg ik een ingeving: ik word collectant! Al op jonge leeftijd liepen mijn kinderen met een collectebus in de hand met mij mee. Ik vond het belangrijk dat mijn kinderen beseften hoe belangrijk het is om je in te zetten voor kanker.” En nog altijd gaat Ellen langs de deuren, al zijn haar kinderen daar inmiddels weer mee gestopt.

Doorgaan

In 2018 was het namelijk opnieuw mis in de familie Klooster toen ook bij haar moeder kanker werd vastgesteld. „Datzelfde jaar overleed mijn moeder. Het was een ontzettend moeilijke periode voor onze familie. Daarom ook ga ik ermee door, omdat er gewoon nog heel veel geld nodig is voor onderzoek. Wel vind ik het zeer confronterend omdat mijn ouders inmiddels dus beiden aan de ziekte zijn overleden.”

