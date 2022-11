Jeanine: ’Joas gaat met het stofzuigen over de tafel en muren, dan moet ik opletten’

„Het huishouden is bij ons druk en hectisch. Dat komt omdat ik vier kinderen heb, mijn man vier weken op, vier weken af werkt in Afrika en gezien de oudste van acht - Joas - het syndroom van Down heeft en daardoor wat extra zorg vraagt.

Om tijd te besparen, kies ik ervoor om één keer per week online mijn boodschappen te bestellen. Ook heb ik een schoonmaakster die één keer in de week het hele huis doorgaat en de grote dingen aanpakt, zoals de badkamer en ramen.

De kleine taakjes, zoals de was, doe ik gewoon zelf. In de weken dat Wilfred thuis is, maait hij het gras. Ook doet hij vaak de vaatwasser. En hij stofzuigt regelmatig, al vindt Joas het ook leuk om hierbij te helpen.

Schoonmaak

Als Joas helpt bij het stofzuigen, gaat hij geregeld over de tafel en de muren. Ik moet dan dus goed opletten. Wanneer hij helpt met poetsen, snapt hij niet dat hij zijn kletsnatte doek moet uitwringen. Dat vind ik natuurlijk niet erg, alleen maar lief.

Ik verwacht van mijn kinderen sowieso nog niet dat ze veel doen in het huishouden. Maar ik verwacht wel dat ze hun eigen rommel opruimen. Joas snapt die taak wel goed, want hij ziet andere kinderen op school ook hun speelgoed opruimen.

Daarnaast hebben mijn kinderen kleine taken, zoals hun bord en beker op het aanrecht zetten. Als het Joas niet helemaal lukt zijn kamer op te ruimen, is zijn broertje Jens zo lief hem te helpen.

Agenda

Wilfred werkt als helikopterpiloot in Afrika. De zorg voor de kinderen komt daarom vaak op mijn schouders terecht. Om er zo veel mogelijk voor mijn kinderen te zijn, werk ik als freelancer in de evenementenbranche. Hierdoor bepaal ik grotendeels mijn eigen uren en ben ik thuis zodra de kinderen uit school komen.

Onze ouders kunnen gelukkig vaak oppassen als dat nodig is. Joas zomaar overdragen aan een willekeurige oppas doe ik niet. Door zijn verstandelijke beperking is communiceren lastig voor hem, waardoor veel mensen hem niet begrijpen. Hij is ook onberekenbaar. Ineens kan hij op zolder zitten, terwijl hij daar alle kasten leeg trekt.

Financiën

Als Wilfred weer thuis is van zijn werk, proberen we er regelmatig op uit te gaan met z’n allen. Bijvoorbeeld naar een pretpark of speeltuin. Dit betalen Wilfred en ik van onze gezamenlijke rekening, een eigen rekening hebben we niet.

Wilfred verdient meer dan ik, al maken we daar geen probleem van: ik draag gewoon mijn steentje bij. Als hij weer in Afrika is, kies ik de uitjes met de kinderen zorgvuldig. We gaan dan bijvoorbeeld naar het bos of een afgesloten speeltuin. Joas kan namelijk zomaar ineens verdwenen zijn als ik even niet oplet.

Ik moet dus constant mijn aandacht erbij houden. Als Joas later groot is, hoop ik uiteraard dat hij op zichzelf kan wonen onder begeleiding.

Balans

Ik ben constant op zoek naar een goede balans tussen het huishouden en de zorg voor de kinderen. Het blijft een uitdaging om al mijn kinderen evenveel aandacht te geven. Gelukkig weten Jens, Juup en Jilou niet beter dan dat Joas extra zorg nodig heeft. Ondanks dat het bij ons thuis soms wat drukker is, hebben we een manier gevonden om samen de balletjes hoog te houden.”

