’Hoe dieper het decolleté, des te langer ik kijk’

„Een reeks barvrouwen in het café dat ik in de jaren 90 veelvuldig bezocht, gaf het indertijd volmondig toe: een flink decolleté achter de toog is prima voor de omzet én de fooi. Het bijbehorende gestaar vanaf de barkrukken namen ze daarvoor graag op de koop toe, zo meldden ze blijmoedig. Maar ja, anno 2019 is de samenleving ingrijpend veranderd. We zijn beland in een tijdperk van vertrutting en me too-gedoe. Om maar te zwijgen van pleidooien voor genderneutraliteit, waarbij een decolleté natuurlijk helemaal uit den boze is.

Decolleté

Kortom: menig man die wordt geconfronteerd met uitzicht op de veelbesproken ’borstengleuf’ kampt tegenwoordig met een dilemma. Kijken of niet? Voordat hij het weet, is hij gebrandmerkt als ’vrouwonvriendelijk’ of ’seksistisch’. Maar ja, negeren is moeilijk: inkijk werkt, genetisch bepaald, nou eenmaal als een magneet op de masculiene pupillen. Anderzijds brengt het ongegeneerd omlaag koekeloeren fikse risico’s met zich mee op een verbale uitbrander. Een vinnige opmerking als: ’Mijn ogen zitten hier, hoor!’ zal menigeen bekend voorkomen. Zelf heb ik jaren geleden keihard afgerekend met die innerlijke twist: ik kijk. En hoe dieper het decolleté is, des te langer ik kijk. Sterker nog: als het decolleté oneindig is, staar ik. In volle openheid. Voor mij geen decolletéschaamte.

Vrouwonvriendelijk

Als een dame afkerig is van blikken op haar uitdagend gepresenteerde, halfnaakte boezem, trekt ze maar een coltrui aan. Leer mij vrouwen kennen: voordat ze het huis verlaten, is elk kledingstuk zorgvuldig geselecteerd, de make up minutieus geïnspecteerd en zit elk hoofdhaartje op zijn plek. Dus is de keuze voor een laag sluitende blouse of diep uitgesneden shirt ook een bewuste: mijn borstpartij mag gezien worden. Tja, wie ben je dan als man om dat te negeren? Eigenlijk is het dus heel simpel: juist het met de blik ontwijken van het om bewondering vragende decolleté is vrouwonvriendelijk.”

