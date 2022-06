’Ik lieg tegen mijn zus over onze luxe cruise’

„Een paar weken geleden stond ze op de stoep. Mijn zus. Met de vraag of ik haar uit de brand kon helpen. Ze had weer eens geldproblemen... Al vanaf haar tienertijd heeft ze een gat in haar hand. Daar waar ik mijn geld oppotte en spaarde voor dingen die ik graag wilde hebben, gaf zij het uit zonder er ook maar een seconde over na te denken. En zo is het altijd gebleven.

Steeds weer zag ik haar tassen en kleding kopen, of dure apparatuur, of reisjes maken, en steeds weer dacht ik: waar doet ze dat van? Want ze had altijd van die baantjes waar je niet echt veel mee verdiende. Nou ja, dat deed ze dan van het geld van anderen. Van mij bijvoorbeeld. Af en toe leende ik haar wat, omdat ik het dan wel weer zielig vond.

Nog geen tientje

En ze was toch mijn zus. Het ging ook niet om grote bedragen, een vijftigje hier, een honderdje daar. Maar terug kreeg ik het nooit. Er was altijd wel iets waardoor het niet goed uitkwam. Dan was er weer een rekening van de belastingdienst binnen gekomen, of een dure tandartsrekening. Maar ze zou het echt terugbetalen... echt. Maar nog geen tientje heb ik teruggezien.

En nu stond ze daar met de vraag of ik 500 euro kon lenen. Haar beste vriendin ging trouwen in Italië en daar wilde ze dolgraag heen, alleen had ze geen geld voor een ticket en verblijf in een hotel. Nou vind ik het sowieso raar dat mensen in het buitenland gaan trouwen en dan verwachten dat gasten honderden euro’s uitgeven om erbij te kunnen zijn. Maar goed, dat is mijn mening.

Peperdure reparatie

En ik paste ervoor om het nu mijn probleem te laten worden. Aan de andere kant had ik ook geen zin in gedoe met mijn zus. Ze kan erg narrig worden als ze haar zin niet krijgt en gooit het dan al snel op het onrecht dat haar wordt aangedaan; dat zij het altijd moeilijk heeft en het mij allemaal maar voor de wind gaat. Onzin natuurlijk, maar het raakt me toch. Ik heb dan het gevoel dat ik me schuldig moet voelen dat ik het goed heb.

Dus ik besloot voor de makkelijke weg te gaan. Ik zei dat ik zelf ook behoorlijk krap zat. Dat we net een peperdure reparatie aan de auto hadden gehad en zo in de min stonden, dat we dit jaar goedkoop met de tent op vakantie zouden gaan naar Noorwegen. Ja, een duur land, maar we zouden de auto volladen met drank en eten in blik. Daar keek ze wel raar van op. Maar ze geloofde me en zou het nu aan onze broer gaan vragen.

Censuur

Die avond vertelde ik het aan mijn man en hij vond het een belachelijke zet van mij. ’Waarom zeg je niet gewoon dat ze zelf maar eens moet leren sparen?! Nu moet jij je straks in allerlei bochten wringen als de familie naar onze vakantie vraagt. Kunnen we geen enkele foto delen. Moeten we steeds op onze woorden passen. Lekker handig.’

Hij had natuurlijk helemaal gelijk. We gaan namelijk op een luxe cruise langs de fjorden en daar gaan we vast heel veel foto’s maken waarop we met champagne proosten. Daar moet ik dus flink censuur op loslaten, anders wordt het ruzie in de familie. Wanneer leer ik nou eens om gewoon ’nee’ tegen mijn zus te zeggen?”