De Stiefmoeder: ’Mijn kus wordt gretig beantwoord’

Vrijdag

Voorzichtig laat ik me op de passagiersstoel zakken. Mijn jurkje - dat toch al flink strak zat - is door de regen aan mijn lijf vastgeplakt en laat weinig aan de verbeelding over. Ik voel de ogen van de ober branden en steek gedecideerd mijn hand uit om maar meteen duidelijk te maken dat dát de bedoeling niet is. ’Sanne.’ Met een serieuze blik pakt hij mijn hand aan. ’Henk.’ Een beetje verbaasd kijk ik hem aan. Bij de naam Henk denk ik aan een oudere, kalende man met een bierbuik. Niet aan de jonge god die naast me zit. ’Henk?’ vraag ik vertwijfeld. ’Henk’ barst in lachen uit. ’Nee, ik zit te dollen.’ Zijn grip om mijn hand verstevigt. ’Hey, ik ben Mike.’ Ah, dat past beter.

Onderweg naar huis hebben we een gezellig gesprek over van alles en nog wat. Mike blijkt niet de ober, maar de manager te zijn. Als het druk is, springt hij bij. Gelukkig vraagt hij niet waarom mijn date plots was verdwenen en hoef ik dus niets uit te leggen.

Zaterdag

Het schermpje op Mikes dashboard geeft aan dat het inmiddels na twaalven is. We zitten nog steeds in de auto en zijn druk in gesprek over onze gedeelde interesse: horrorfilms. Mijn telefoon is leeg, maar zin om naar binnen te gaan - en alleen te zijn - heb ik eerlijk gezegd nog niet. En zo lang het leuk is… waarom ook niet. Tegen enen beginnen de vermoeidheid en de wijn me toch parten te spelen. Ik gaap, zeg grappend dat het bedtijd is voor kleine meisjes en kijk in de spiegel om te kijken welke schade de regen heeft aangericht.

Van het ene op het andere moment slaat de stemming om. Met een zwoele blik kiept Mike zijn stoel naar achteren. ’Maar je bent nu alweer een jaartje ouder, toch? Je hoeft nog niet te gaan slapen. We hebben je verjaardag nog niet gevierd…’ Hij wenkt me dichterbij. Verontwaardigd trek ik mijn wenkbrauwen op. Mike heeft kennelijk een heel ander gevoel bij onze connectie. Natuurlijk is hij knap. En ik kan goed met hem praten. Maar een seksuele klik? Absoluut niet. Als ik dat aangeef, reageert hij beledigd. Waarom zou ik een uur met hem kletsen als ik verder niets van ’m wilde? ’Dus ik zit hier al een uur voor Jan lul?! Nou, rot dan maar op. Doei!’ Zo snel als ik kan, doe ik het portier open en stap ik uit. Wat een zak!

Met grote passen loop ik richting mijn voordeur als ik word opgeschrikt door een schaduw. Staat daar nou iemand bij mijn voordeur? Ik knijp mijn ogen tot spleetjes en mijn hart maakt een sprongetje als ik zie wie het is. ’Leroy!’ Ik weet niet hoe snel ik hem om de hals moet vliegen. Hij beantwoordt mijn kus gretig. ’Jax slaapt en ik kon je niet bereiken. Ik maakte me zorgen, Sanne! Ben je oké?’ Net als ik wil antwoorden dat ik me perfect voel nu ik hem zie, hoor ik de stem van Mike achter me. ’Eh, Sanne? Je bent je telefoon vergeten…’

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.