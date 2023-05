Premium Het beste van De Telegraaf

Wie doet wat Alex' Kopen Zonder Kijken en vrouw Saskia zijn pleegouders: 'Het is niet altijd makkelijk'

Door Babette Bouwman

’Het enige dat je nodig hebt, is een lege kamer en een plekje in je hart.’ Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we over de rolverdeling tussen partners. De vraag is: Wie doet wat binnen de relatie? Dit keer spreken we met tv-makelaar Alex van Keulen (55) van Kopen Zonder Kijken en zijn vrouw Saskia (48). Ze wonen samen met zoon Kyan (15) en bieden regelmatig een warm thuis aan pleegkinderen.