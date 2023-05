Makelaar Alex van Kopen Zonder Kijken en vrouw Saskia zijn pleegouders: ’Het is niet altijd makkelijk’

„Tot voor kort hadden we samen een druk makelaarskantoor waar we allebei veel uren in staken”, begint Saskia. „Dat hebben we vorig jaar verkocht.” Alex springt in en vertelt hoe zijn leven daardoor drastisch is veranderd. „Ik was zo’n drukke zakenman, altijd aan het werk. En daarnaast kwam ik natuurlijk ook nog op televisie.”

Gezondheid

Alex legt uit dat het recente overlijden van zijn broer en een tegenslag in zijn eigen gezondheid hebben bijgedragen aan dit besluit. „Ik kreeg veel last van mijn diabetes type 2; het ging echt even niet zo lekker. Door te sporten, gezond te eten en stress te verminderen is dat nu onder controle.” Het deed hem beseffen hoe belangrijk het is om te genieten in het leven. „We doen nu vooral dingen die we leuk vinden, zoals op vakantie gaan. Ik ben tegenwoordig huisman en heb me nog geen minuut verveeld.”

„Ik heb nog wel een klein bedrijfje om vastgoed op te kopen”, gaat hij verder. „Dat heb ik namelijk nodig voor mijn televisiewerk en om vrienden en familie soms van dienst te kunnen zijn.” Saskia vertelt dat zij graag met mensen werkt en in de zomer in een druk café helpt. „Dat is een beetje bescheiden, hoor”, valt Alex haar in de rede. „Ze is verder namelijk vrijwilliger bij het Rode Kruis, lid van de buurtorganisatie, betrokken bij de Nobelrun in onze wijk en ook nog eens moeder en pleegmoeder.”

Verliefd op het eerste gezicht

Als gevraagd wordt hoe het stel elkaar heeft leren kennen, begint Saskia te lachen. „Nee, volgende vraag!” roept Alex met gespeelde gêne. Saskia trekt zich er niks van aan. „Ik werkte als office manager in de financiële dienstverlening”, vertelt ze. „Daar kwamen we elkaar tegen.”

Voor Alex was het liefde op het eerste gezicht „Ik viel als een blok voor haar. Saskia is zo puur en altijd bezig met anderen. Ze is gewoon een prachtig mens, van binnen én van buiten.” Hij stopt even en knikt naar zijn vrouw. „Dat was bij haar heel anders; pas na vijf jaar gaf ze me een kans.” Saskia vult hem snel aan. „Maar daarna was ik smoorverliefd! En dat is altijd zo gebleven.”

Pleegouders

„Ons aandeel in de pleegzorg begon tien jaar geleden met de opvang van een neefje”, zegt Saskia. „Hij woonde ongeveer een jaar bij ons. Toen hij wegging, beseften we hoeveel kinderen op deze manier geholpen kunnen worden. We besloten om vaker pleegkinderen in huis te nemen. Onze zoon Kyan is gelukkig heel sociaal en stond volledig achter deze beslissing. Anders hadden we het natuurlijk niet gedaan.”

Alex vertelt gepassioneerd verder: „Je doet dat niet voor jezelf, maar voor het kind. Het is ook echt niet altijd makkelijk. Zo’n kind komt vaak heel gestrest binnen, misschien wel met bindingsangst en zware nachtmerries. Als pleegouder heb je dus wel empathisch vermogen nodig.” Het mooiste aan de pleegzorg vindt hij de ontwikkeling van de kinderen. „Daar doe je het voor. Het is prachtig als ze na alle moeilijkheden die ze hebben meegemaakt weer gewoon kind kunnen zijn.”

Alle twee hopen ze dat meer mensen zich opgeven als pleegouder. „Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een lege kamer en een plekje in je hart”, vindt Alex. Saskia knikt instemmend. „Er zijn nog heel veel uithuisgeplaatste kinderen die geen eigen thuis hebben. Het zou zo mooi zijn als er ook voor hen deuren opengaan.”

Herkenbaar

Wat meespeelt in de keuze voor pleegzorg, is Alex’ eigen thuissituatie als kind. „Ik kom uit een gezin met tien kinderen. Mijn moeder had een uitkering en ik weet als geen ander hoe het is om geen vader te hebben. Ik kijk terug op een gelukkige jeugd, maar miste mijn ouders soms wel. Daarom sta ik altijd klaar voor mijn dochter Stacy (25), zoon Kyan en onze pleegkinderen. Kinderen moeten zich gezien en gewaardeerd voelen.”

Huishouden

„Voordat we ons bedrijf verkochten deed Saskia eigenlijk alles in het huishouden”, zegt Alex. „Daar ben ik haar heel dankbaar voor.” Inmiddels heeft hij het koken voor zijn rekening genomen. „Maar of iedereen daar blij mee is…”, zegt Saskia plagend. „Het is een wisselend succes”, bekent Alex. „Laatst had ik ergens per ongeluk twee eetlepels cayennepeper aan toegevoegd, terwijl het in het recept om twee theelepels ging. Dat was wat te pittig.”

Saskia is van de schoonmaak en financiën, Alex is verantwoordelijk voor de tuin. „Mijn moeder woont naast ons en helpt ons ook veel in huis”, zegt Saskia. „Daar hebben we geluk mee! Zij gooit het vuil weg, doet onze was en past soms op de kinderen.” „Maar je moet nu niet denken dat we haar uitbuiten!”, voegt Alex met een knipoog toe.

