Jona is biseksueel: Een vrouw weet wél waar ze mee bezig is

Ⓒ Getty images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Jona (29). Zij is biseksueel en single. „Ik heb geen voorkeur als het gaat om seks met een man of een vrouw. Het heeft allebei iets. Maar bij vrouwen kom ik altijd klaar, die weten toch meer waar ze mee bezig zijn…”