Judy (61): ’De pijn in mijn hart is echt ondragelijk’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Voor mij is deze vraag heel dubbel. Ik ben niet oud in mijn doen en laten, maar ik voel me wel oud door de pijn die ik elke dag ervaar. In 2000 is bij mij het Chronische Pijnsyndroom vastgesteld. Het begon in mijn onderrug, maar het is zich in de loop der jaren steeds meer gaan verplaatsen. Inmiddels heb ik mijn weg gevonden in het coachen en probeer ik mezelf te blijven ontwikkelen vanuit huis. Ook al is de pijn nog steeds voelbaar in al mijn gewrichten en spieren. De artsen hebben nooit kunnen achterhalen waar de pijn precies vandaan komt. Het is best frustrerend, maar ik heb ermee leren leven. Ik krijg allerlei verschillende vormen van pijnbestrijding om de dag door te komen. Tot nu toe was dit te doen, maar het is een stuk lastiger geworden sinds er bij mijn man een zeer kwaadaardige, zeldzame tumor in zijn darmen is ontdekt. De artsen hebben de tumor gelukkig helemaal kunnen verwijderen, maar er is een grote kans dat hij opnieuw ziek wordt. Uiteindelijk overlijdt 9 op de 10 mensen aan deze vorm van kanker. Ik ben geen zielig vogeltje en probeer er niet veel over te praten, maar het heeft wel een enorme impact. De pijn in mijn spieren en gewrichten is al niet te verdragen, maar de pijn in mijn hart is pas echt ondragelijk.”

Heb je een beautygeheim?

„Van mijn ochtendritueel wijk ik nóóit af. Ik was mijn gezicht elke ochtend met rozenwater. Hierna smeer ik het in met een skincare olie. Dit laat ik een half uur tot twee uur intrekken. Vervolgens stap ik onder de douche. Het maakt niet uit of ik thuis, in een hotel of ergens in the middle of nowhere ben. Deze routine houd ik altijd aan en het lijkt te werken. Mijn leeftijd wordt nooit goed geschat. Als ik met mijn kleinzoon (11) op het schoolplein sta, denken ze dat ik zijn moeder ben.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen, ze zijn bruin en sprekend. Je ziet aan mijn ogen hoe ik me van binnen voel, dat vind ik een mooie eigenschap. Over mijn ogen krijg ik ook de meeste complimenten. Mensen zeggen dat ik ondeugend kan kijken. Ik droom ervan om een keer professioneel opgemaakt te worden. Dat lijkt me heel bijzonder om mee te maken. Misschien komen mijn ogen dan nog beter uit!?”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn benen, die heb ik altijd lelijk gevonden. Ik heb spataderen en striae. In november was ik met een vriendin in Portugal. Ze vroeg of ik last van mijn benen had, omdat mijn knieën zo waren opgezwollen, maar zo zien mijn knieën er altijd uit, haha! Het maakt niet uit wat voor gewicht ik heb; mijn benen zijn altijd wat steviger geweest. Ik durf in de zomer daarom ook niet met mijn benen bloot.”

Wat houdt je jong?

„Af en toe een beetje gek doen. Ik houd van spontane weekendjes weg of karaoke avonden met mijn vriendinnen. Dat houdt me jong. Met mijn kleinzoon haal ik ook regelmatig geintjes uit. Hij noemt me geen oma, maar Juu, van Judy. Hij zegt: ’Oma’s zijn oud en jij bent niet oud.’ Ik ben geen serieuze oma, maar eentje die houdt van leven in de brouwerij.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, dat denk ik niet. Ik had een goede baan bij een Amerikaans computerbedrijf en was altijd erg carrièregericht. Ik had veel meer kunnen bereiken als ik geen last had gekregen van mijn chronische pijn. Toch vind ik het nog steeds belangrijk om door te leren. Thuis probeer ik mezelf Portugees, Spaans en Turks aan te leren. Binnenkort wil ik ook aan de slag gaan met mijn Chinees, maar dat ligt voor nu even op de plank. Ik heb een lieve kleinzoon waar ik enorm van geniet. Ik zou het fantastisch vinden als er nog meer kleinkinderen komen, maar dat heb ik natuurlijk zelf niet in de hand. Voor nu probeer ik gewoon van elke dag te genieten. Je moet er zelf een feestje van maken!”

Heb je een levensles?

„Pluk de dag vind ik te cliché, maar je moet er wel zelf het beste van maken. Ik zeg altijd: jouw leven, jouw feestje. Dat feestje kan klein of groot zijn, zolang het maar op jouw manier gevierd wordt.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

