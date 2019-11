Geen surprise-inspiratie? Wij helpen je!

Vaas met vaasjes

Ⓒ Loes Lemaire

Het te geven cadeautje kan verstopt worden in een van de vaasjes, of geef een bos bloemen of een bloemenabonnement.

Dit heb je nodig:

~ 1 grote glazen vaas

~ 3 kleine vaasjes (Kringloop-winkel)

~ zwarte, matte schoolbordverf (Kwantum)

~ grondverf/primer (bouwmarkt)

~ glaslijm (Praxis)

~ kwast

~ breed plakband

~ schoonmaakazijn

~ schaar

Zo maak je het:

• Ontvet alle vaasjes met schoonmaakazijn en laat ze drogen;

• Lijm de vaasjes 1 voor 1 vast met glaslijm aan de grote vaas en zet ze ter versteviging ook nog vast met breed plakband, zodat de hechting nog steviger wordt. Laat het geheel 24 uur drogen;

• Beschilder alle vaasjes met grondverf. Laat 24 uur drogen;

• Ga er met schoolbordverf overheen en laat 24 uur drogen. Breng een tweede laag zwarte verf aan. Door de herhalig wordt het matte effect van de verf extra mooi.

Weegschaal

Ⓒ Loes Lemaire

Het te geven cadeau kan verstopt worden in de schoenendoos.

Dit heb je nodig:

~ 3 vellen zwart karton (A3-formaat)

~ 1 vel wit karton (A3-formaat)

~ 1 vel zilvergrijs karton (A3- formaat)

~ 1 vel rood karton (A4- formaat)

~ all purpose lijm (Action)

~ stickervellen met zwarte letters en cijfers (Hema)

~ (leeg) plat, rond batterijtje

~ aandraairing metaal (Praxis)

~ zwarte markerstift

~ schoenendoos voor laarzen

~ schaar

Zo maak je het:

• Knip zwart karton op maat en plak dat op alle kanten van de doos;

• Trek op wit karton een cirkel om een ontbijtbordje, knip die vervolgens uit en plak cijfers erop voor het aantal ‘kg’. Maak met zwarte markerstift de streepjes voor de ‘ons’-aantallen;

• Knip van het rode karton een pijl uit en plak deze op het (lege) batterijtje, plak hierop de metalen aandraairing en plak die dan tezamen in het midden van de cirkel;

• Knip van zilverkleurig karton een strook van 1 cm breed, vouw aan beide zijden een dun randje om en plak de strook rechtop tegen de cirkel.

Appeltaart

Ⓒ Loes Lemaire

Het te geven cadeau kan verstopt worden in de taart zelf.

Dit heb je nodig:

~ liniaal

~ potlood

~ 1 vel zwart karton (A3-formaat)

~ 1 vel wit karton van (A3-formaat)

~ 1 vel zilvergrijs karton (A3-formaat)

~ 2 schuursponsjes met gele kant

~ bruin inpakpapier/craftpapier (Ikea)

~ schaar

~ waterverf met bruine kleuren (Action)

~ leeg maisblikje

~ 4 kruiskopschroefjes

~ all purpose lijm

Zo maak je het:

• Knip een lange strook van 8 cm hoog (omtrek van het dinerbord) van het zwarte karton;

• Leg een dinerbord op het zwarte karton, omtrek ’m met potlood en knip de cirkel uit;

• Leg een dinerbord op het bruine inpakpapier, omtrek ’m met potlood en knip de cirkel uit;

• Bouw van onderen naar boven. Begin met de zwarte cirkel, plak hierop het lege maisblikje in het midden en plak dan het bruine inpakpapier op de bovenzijde van het blikje mais (de taart heeft nu al haar vorm).

• Plak de zwarte strook karton om het geheel vast;

• Knip van het witte karton 12 stroken van 2 cm breed (voor de deegstroken bovenop de taart);

• Beschilder ze met waterverf in bruine kleur. NB: niet te netjes; juist voor het ‘echte’ effect is het belangrijk het er zo slordig mogelijk op te verven, zodat het lijkt alsof het net uit de oven komt. Laat 12 uur drogen.

• Vlecht nu de stroken als een matje op de bovenzijde van de taart;

• Knip ’appelstukjes’ van het gele gedeelte van de schuurspons en leg die ertussen;

• Teken een bakvormhandvat na op het zilveren karton, knip dat netjes uit en plak dat met lijm vast aan de zijkant;

• Teken met potlood de naden op dit handvat en maak twee inkepingen waar je de vier schroeven doorheen kan draaien (voor een extra ‘echt’ effect).

