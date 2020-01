Doortje (29) automutileert al sinds haar 12de. Op haar 14de werd ze voor het eerst opgenomen en sindsdien is het een in- en uitlopen bij klinieken, open/gesloten afdelingen en ziekenhuizen. Doortjes moeder Jolanda kan slechts toekijken en er voor haar zijn. We spraken met Doortje zelf én met haar moeder Jolanda (59).