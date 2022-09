’De stewardess schonk me een dekentje om de vlekken te verbergen’

Buitenland

Frankrijk in shock door video van jongeren die 89-jarige vrouw in elkaar slaan ’voor 30 euro’

In het Zuid-Franse Cannes hebben drie tieners maandag een hoogbejaarde vrouw in elkaar geslagen. De zaak houdt de gemoederen in Frankrijk flink bezig. De laffe daad wordt bestempeld als een symptoom van „de verwildering” van de maatschappij.