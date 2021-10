Mariëlle gaat vriendschapsdaten: ’Soms voel ik me alleen’

De afgelopen elf jaar heb ik zeven verschillende woonplekken gehad. Het verhuizen en het wennen aan een nieuwe omgeving gaat me gemakkelijk af. Ik voel me ergens al snel op mijn gemak en zie het juist als een leuk avontuur om ergens compleet opnieuw te kunnen beginnen. Over het opbouwen van een nieuwe vriendenkring maakte ik me nooit zo’n zorgen. Vrienden en vriendinnen vond ik altijd binnen no time via school, baantjes in de horeca en de sportclub.

Riedeltje

Omdat dat altijd zo gemakkelijk was gegaan, nam ik het als een gegeven dat hetzelfde riedeltje zich ook in Rotterdam zou herhalen. Dat viel vies tegen. Ik verhuisde in januari 2020 en aangezien ik in de winter alleen buiten kom als het strikt noodzakelijk is, kwam ik niemand tegen. Nu ik niet meer naar school ging, ik een vaste baan had en ik tijdens het banenzwemmen ook mijn toekomstige BFF niet zou gaan tegenkomen, bleek de spoeling potentiële matches flink uitgedund. Toen daar in maart corona bij kwam en de wereld op slot ging, werd de kans om iemand tegen te komen zo mogelijk nóg kleiner.

Ik nam contact op met oude vriendinnen en kennissen waarvan ik wist dat ze in Rotterdam woonden: mijn vroegere buurmeisje en wat meiden met wie ik tijdens mijn werk weleens contact had gehad. Het bleek een gouden zet. Mijn vroegere buurmeisje is nu een heel goede vriendin en met een paar anderen spreek ik regelmatig af. Hoewel ik het dus echt slechter had kunnen treffen, kreeg ik de gedachte dat er iets miste, maar niet uit mijn hoofd.

Alle vriendinnen die in de buurt wonen, zitten in een vaste relatie of zijn gelukkig getrouwd en hebben één of meerdere kinderen op de bank zitten. Hoe aardig ik de partners ook vind en hoe graag ik de kinderen ook overlaad met knuffels, een spontaan avondje uit is toch lastig als je rekening moet houden meerdere schema’s. Aangezien ik met niemand rekening hoef te houden en ik het liefst vijf minuten van tevoren bedenk dat ik iets wil gaan doen, resulteert dat er af en toe in dat ik me - hoe stom ik het ook vind om dit te zeggen - alleen voel.

Geen klik

Daarom besloot ik een tijdje terug Bumble BFF te downloaden. Tegenwoordig vind je alles online, dus waarom geen nieuwe vrienden? Om mijn kansen te vergroten, swipete ik ieder profiel dat ik tegenkwam naar rechts. Mijn allerleukste match woont in België en zie ik komende maand voor het eerst, dus daarom plande ik in de tussentijd wat avondjes met andere matches in Rotterdam. Wat blijkt: vriendschapsdaten is bijna net zo erg als ‘gewoon’ daten. De eerste had het alleen maar over zichzelf, de tweede was extreem asociaal tegen de bediening en met de derde was er simpelweg geen klik.

En nu loop ik dus door een verlaten Rotterdam met een volslagen vreemde die zich straalbezopen aan mij vastklampt alsof er geen morgen is. Als ik haar help de voordeursleutel in het slot te steken en haar neerleg in de woonkamer, brabbelt ze dat ze het gezellig vond en niet kan wachten tot de volgende keer. Ik denk dat ik even oversla.