Daghoroscoop 8 februari - Flirt niet met een zakelijke relatie, Stier

VANDAAG JARIG

Als jouw huis al jaren in een voortdurende vernieuwing of renovatie verkeert, zal dat ook dit jaar het geval zijn. Dat kan tot uitbarstingen leiden die onvoorspelbaar zijn. Blijf je op zoek naar het droomhuis? Wie zo doorgaat, wordt nooit een tevreden mens en maakt zijn omgeving ongelukkig.

RAM

Een goede sfeer zorgt voor ontspanning. Meerderen en collega’s tonen respect voor jouw zienswijze, en zit je in zaken, dan zul je tekenen van vooruitgang constateren. Goede hulp is beschikbaar; beoordeel mensen op hun kennis en kunnen.

STIER

Je kunt door onnadenkendheid op iemands tenen gaan staan of iemand van streek maken. Niet dat je onwaarheden verkondigt, maar het kan je aan tact ontbreken. Luister liever, dan alles er uit te gooien. Flirt niet met een zakelijke relatie.

TWEELINGEN

Op het werk zullen geen noemenswaardige incidenten plaatsvinden; jouw persoonlijk magnetisme zal zijn dienst bewijzen. Je zult merken dat je de aandacht trekt in gezelschap. Blijf niet op de achtergrond als je weet wat je wilt.

KREEFT

Sociale afspraken kunnen duur uitvallen. Offer jouw zuurverdiende geld en je vrienden niet op aan macht. Zet je hakken in het zand als je geprovoceerd wordt. Eet gezond; de druk van het dagelijks leven kan z’n tol eisen.

LEEUW

Er is een groter dan normaal risico dat vertrouwelijke informatie wordt gelekt. Delete privégegevens uit de computer die je op het werk gebruikt. Op financieel gebied is een compromis de beste oplossing als jouw positie niet zo sterk is.

MAAGD

Jouw visie en creativiteit worden gewaardeerd, maar durf eens iets nieuws. Experimenteer en wees niet bang voor een flop; er kan ook een juweel ontstaan. Doe wat je het liefste doet en je kunt van succes verzekerd zijn.

WEEGSCHAAL

Een privérelatie intensiveert. Je kunt je hevig tot iemand aangetrokken voelen en het lijkt wederzijds. Op kunstzinnige uitingen rust zegen. Een perfecte dag om via visuele media gevoelens over te brengen.

SCHORPIOEN

Creatieve inspiratie helpt jou door een problematische situatie. Denk niet aan eventuele negatieve scenario’s. Bedenk hoe je wilt dat jouw carrière vanaf dit moment verloopt. Er zitten belangrijke ontwikkelingen in de lucht.

BOOGSCHUTTER

Neem je niet voor bergen te verzetten als je fysiek niet 100% bent. Creatief werk zal beter lukken dan je op feiten te concentreren. Je kunt iets maken wat anderen raakt. Geef apparaten een onderhoudsbeurt voor ze het begeven.

STEENBOK

Ga je eigen gang en laat je niet manipuleren. Verwacht niet dat anderen je geven waarop je je zinnen hebt gezet. Doe wat je doet met inzet en verspil geen tijd aan pogingen je te onttrekken aan verplichtingen.

WATERMAN

Een aardig gebaar kan een ongebruikelijk en plezierig gevolg krijgen. Jouw detectiveneus staat op scherp, waardoor je sneller meer gewaar wordt dan anderen. Belangrijke informatie heldert verwarring op of je vindt iets terug.

VISSEN

Iemand die je na staat, kan jou verwarren. Hoewel je begrip hebt voor diens situatie, heeft diegene geen begrip voor jouw visie. Laat de ander zijn eigen boontjes doppen. Verzamel steun voor een vooruitstrevend zakelijk idee.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!