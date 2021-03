Deel 11: ’Geld verdienen over de rug van vrouwen met een kinderwens’

Noem het naïef, noem het stom, maar ik heb nooit willen realiseren wat een enorme business er schuilgaat achter zaaddonatie. Pas sinds enkele maanden denk ik wel eens aan al het geld dat er omgaat in de zaaddonatiewereld, terwijl de meeste ’donateurs’ belangeloos of tegen een klein bedrag hun kwakkie afstaan. Maar onder het mom ’ze moeten toch ergens aan verdienen’ en ’ik maak er toch ook gebruik van’, schoof ik deze gedachte fijn opzij.

Prijsverhoging

Pas toen ik in januari voor mijn zesde inseminatie ging en ik bij mijn afspraakbevestiging ook direct een prijsverhoging doorkreeg van 30%, dacht ik echt: maar waarom? Het zaad dat ik gebruik is onveranderd en de behandeling is ook nog steeds hetzelfde. Een prijsstijging op zich, daar kan ik nog wel inkomen, maar direct zoveel, daar kan ik niet bij.

Natuurlijk ben ik direct gaan polsen bij andere BAM-mers of bij hen de tarieven ook zo waren gestegen en dit was ook het geval. Maar het kwam bij niemand op om hier iets over te zeggen bij de behandelende kliniek.

Toen ik die middag weer met mijn benen in de stijgbeugels lag, kaartte ik het toch aan. Waar komt ineens dit enorme bedrag vandaan, en waarom zijn ze hier niet transparant over? Je zou toch denken dat ze alle behandelende patiënten hierover zouden kunnen informeren. Maar helaas, het enige antwoord dat ik kreeg was: ’geen idee’ en ’het is nou eenmaal zo’.

Het erge van dit hele verhaal is: of de prijs nou was gestegen met € 70 of met € 170, ik had het sowieso betaald. Want ik heb hen nodig. Zij kunnen mij iets geven op een manier die ik prettig en fijn vind. Zij geven mij keer op keer de keuze: betalen en je droom nastreven of niet betalen en dus ook geen zicht hebben op een zwangerschap.

Makkelijk geld uitgeven

Het voelt als geld verdienen over de rug van vrouwen met een wens, een wens zo groot dat daar geen prijs meer aan vast hangt en waarvan ze weten dat die toch wel wordt betaald. De macht die ze hebben is, als je er zo over nadenkt, belachelijk groot. Maar ik blijf ze maand na maand gebruiken, ik blijf maand na maand betalen, en het vuur komt van de pinpas. Wat ik al eerder heb genoemd: dit is het makkelijkste geld wat ik ooit heb uitgegeven.

Nu de afgelopen weken de documentaire ’Het zaad van Karbaat’ op tv werd uitgezonden, merk je hoe kwetsbaar de vrouwen waren en hoe machtig de positie was van de arts. Hij was God in hun ogen, die ene persoon die hun wens in vervulling liet gaan. En ondanks het feit dat ze wisten dat er iets niet klopte, of dat hij misbruik van ze maakte, gingen ze door met het proces. Hij was de persoon die hun droom kon waarmaken, of kapot kon maken.

Gelukkig is er momenteel op dat punt veel meer controle en veiligheid, maar de machtspositie is er nog steeds, en als je daar lang over nadenkt, dan wringt dat af en toe wel. Ik hoop dan ook enorm dat daar in de toekomst verandering in komt, zodat er nog meer vrouwen op deze veilige manier een kindje kunnen krijgen en niet zwanger proberen te raken via een tinderdate omdat dat het goedkoopst is.