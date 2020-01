Sommigen zullen misschien gaan bungeejumpen of parachutespringen. Anderen geven een groot feest of misschien een intiem diner voor familie en vrienden. Je kunt besluiten om de hele dag in bed te blijven liggen met je geliefde, maar je kunt je dag ook zo gewoon mogelijk spenderen.

Praat mee

Wat zou jij doen als je nog maar 24 uur te leven had? Met welke geliefden zou je nog willen spreken? Wie zou je nog een knuffel of een zoen willen geven? Zou jij iets bijzonders gaan doen of juist niet?

Praat met ons mee op onze Facebookpagina!