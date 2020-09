Moeten mensen met vitale beroepen voorrang krijgen op coronatesten?

Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Afgelopen donderdag gaf de Tweede Kamer aan voorrang te willen geven bij coronatesten aan mensen met vitale beroepen (zorgpersoneel, leerkrachten, politie, etc.). Tot voor kort leek dit niet nodig, omdat gedacht werd dat er voldoende testcapaciteit was. In de praktijk bleek de vork echter anders in de steel te zitten.