Daghoroscoop 18 juni - Een situatie kan je dwars zitten, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Zelfvertrouwen is essentieel bij elke carrièrestap die je zet, zorg er dus voor dat je er goed en verzorgd uitziet en wordt opgemerkt als je ergens jou entree maakt. Verander dit voorjaar wat je wilt veranderen, want later dit jaar zal dat moeilijker zijn. Houd rekening met diverse mankementen.

ZONDAG JARIG

Carrière-eisen kunnen in de loop van het jaar hoger worden en je dwingen er een schepje bovenop te leggen, als de concurrentie toeneemt. Gelukkig zullen vrienden je graag helpen. Ga in de liefde voor degene die je begeert; laat hem of haar daarover niet in het ongewisse.

RAM

Maak plannen, anders verdoe je jouw kostbare tijd of bel vrienden en vraag naar hun plannen. Houd er rekening mee dat geld dat je uitleent, waarschijnlijk niet wordt teruggegeven. Geef naasten het respect en de aandacht die ze verdienen.

STIER

Je zult op je teentjes getrapt zijn als iemand zomaar een afspraak afzegt. Geef het een positieve draai door te beseffen dat je nu zelf over jouw vrije tijd kunt beschikken. Probeer te voorkomen dat frustratie tot negatief gedrag leidt.

TWEELINGEN

Zoek contact met familie die elders woont; dat wordt meer gewaardeerd dan je denkt. Onverwachts bezoek kan je weekend in de war sturen. Beheers je. Probeer een klus sneller tot een goed einde te brengen dan gepland.

KREEFT

Aan uitnodigingen geen gebrek, maar misschien wil je iets totaal anders doen. Een situatie kan je dwars zitten. Zie het nog een paar dagen aan; met logisch denkwerk kun je de zaak waarschijnlijk effectief regelen.

LEEUW

Verlies jezelf niet geheel in een romance, die weliswaar veel vreugde geeft maar ook veel energie kost. Een verkeerde beoordeling of planning kan je onverwacht veel geld kosten. Een hereniging is niet zo’n goed idee.

MAAGD

Herinner je partner aan de financiële verplichtingen die je nog te wachten staan; deze kan onterecht het gevoel hebben alles naar zijn/haar hand te kunnen zetten. Organiseer een borrel of barbecue en vergeet de buren niet uit te nodigen.

WEEGSCHAAL

Hoewel je liever iets anders zou doen, kunnen verplichtingen je thuis houden. Tijd is het meest waardevolle geschenk dat je ouderen kunt geven. Een telefoontje kan licht brengen in een gespannen, onoverzichtelijke situatie.

SCHORPIOEN

Doe kalm aan en geniet van een late start. Maak er een ontspannen weekend van. Een vriend(in) kan proberen je over te halen iets te ondernemen waar je geen zin in hebt. Je kunt natuurlijk gewoon “nee” zeggen.

BOOGSCHUTTER

Geheime afspraken kunnen op het spel zetten wat je dierbaar is. Gebruik liever je verstand dan je instinct. Trek geen voorbarige conclusies; je kunt er faliekant naast zitten. Sluit je niet af, maar vraag om rust.

STEENBOK

Thuis kan ruzie ontstaan over een triviale kwestie die buiten proporties wordt opgeblazen. Besef dat je beiden even schuldig kunt zijn. Stel een wapenstilstand voor of een compromis; er is al genoeg ellende in de wereld.

WATERMAN

Jouw trots zal gekrenkt zijn als je erachter komt dat je minder hoog bij iemand in aanzien staat dan je dacht. Niets zeggen en even slikken is het beste. Probeer zelfstandig en minder afhankelijk van anderen te worden.

VISSEN

Een relatie die enigszins is bekoeld kan door een aardig gebaar weer aan warmte winnen. Laat merken dat je behoefte hebt aan een liefdevolle schouder en geef de ander het gevoel dat alles weer in orde kan komen.

