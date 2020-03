Astrid (60): Heerlijk dat we nu op Bonaire wonen!

Voel jij je leeftijd?

„In sommige opzichten wel. Ik ben niet meer zo lenig en heb soms een pijntje. Zoals een stijve schouder of pijn in mijn heup. Maar dat gaat uiteindelijk altijd weer vanzelf over. Ik ben alleen wel sneller moe en slaap meer. Ik merk ook dat zaken die ik voorheen belangrijk vond, dat nu veel minder zijn. Ik ben meer geïnteresseerd in de natuur: vogeltjes, planten... Dat soort dingen. Dat vind ik wel een voordeel. Kleding en figuur - dus zeg maar het ’oppervlakkige’ - zijn minder belangrijk geworden.”

Heb jij beautygeheimen?

„Ik maak altijd mijn gezicht schoon en ben vanaf mijn 26ste regelmatig naar de schoonheidsspecialiste gegaan. Alleen ben ik daar twee jaar terug mee gestopt, omdat we naar Bonaire zijn geëmigreerd en ik hier nog geen schoonheidsspecialiste heb gezocht.”

„Een ander ’geheim’ is dat ik nooit aan mijn gezicht heb gekrabd toen ik acne had. Ik heb er tot mijn 30ste last van gehad. De acne was niet leuk, maar nu pluk ik de vruchten van mijn beheersing. En mijn huid vertoont nog steeds weinig rimpels.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Nee, jonger. Soms vind ik dat lastig, maar meestal vind ik het prettig als men achterovervalt van verbazing.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn ogen en lach als het om uiterlijk gaat. En empathie als het om innerlijk gaat.”

Waarmee ben je minder blij?

„De haren die ik moet weghalen van mijn kin. Waar zijn die goed voor? En mijn buik. Die is altijd wel aanwezig geweest. Ook toen ik heel slank was. Maar het viel minder op toen. En volgens mij vlakken mijn billen ook steeds meer af.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn ogen en mijn mond. Dat ik er ’nog zo goed uitzie voor mijn leeftijd’.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben niet zo’n dromer, maar wilde wel graag op Bonaire wonen. Daar hebben mijn man en ik naartoe gewerkt. Een langetermijnplan is dat geweest. We zijn nu samen op dit zonnige eiland. Ik houd ervan!”

Wat houdt je jong?

„Leren en werken. Lachen, dansen en zingen. En niet alles zo zwaar zien…”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Carpe diem. Stel niet uit wat je wilt doen, houd vast aan het doel dat je voor ogen hebt en denk niet te veel na. En als er een deur dicht gaat, staat of gaat er ergens wel een raam open!”