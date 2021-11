Denk jij dat het taboedoorbrekend werkt dat Amalia over de psycholoog praat?

Als jong meisje bezocht Amalia de kinderpsycholoog en tegenwoordig bespreekt ze haar mentale gezondheid nog wel eens met een therapeut. „Ik vind het geen taboe. En geen probleem om dat in het openbaar te zeggen. Soms wordt het me allemaal te veel, school, vrienden en dan praat ik met iemand. Als ik er behoefte aan heb, maak ik een afspraak”, zegt de prinses in het boek.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de Nederlandse bevolking boven de 4 jaar gemiddeld 9,6 procent minstens één keer per jaar contact met een psycholoog of psychiater heeft.

Reacties

Natascha van Weezel laat op Twitter weten dat ze het goed vindt dat Amalia open spreekt over het zien van een psycholoog.

Deze Twitteraar vindt het dapper van Amalia dat ze naar een pycholoog gaat. Al denkt ze wel dat Amalia voorrang krijgt op anderen.

Praat mee

Vind jij het taboedoorbrekend dat Amalia over de psycholoog praat? Of denk jij dat veel mensen alsnog niet open durven te zijn over het bezoeken van een psycholoog? Praat mee via onze Facebookpagina!