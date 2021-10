Zoë ging met haar vriend op wereldreis: ’Ik heb een heel andere kijk op geluk gekregen’

„De wereldreis was in eerste instantie de grote wens van Olivier. Ik speelde rugby voor de Nederlandse selectie en had mijn focus op de Olympische Spelen. Maar hoe kleiner de kans werd dat dat ging lukken, hoe meer het avontuur ook mij ging lonken. In april 2016 schreef mijn vriend zijn ontslagbrief en stopte ik met topsport.

Een plan hadden we toen nog niet. Het enige wat we wisten, was dat we voor langere tijd weg wilden en dat het een duurzame en actieve reis moest worden. Olivier kwam met het idee om alles op de fiets te doen. ’Echt niet!’, was mijn eerste reactie. Ik had helemaal niets met fietsen als sport. Toch vertrokken we uiteindelijk op de fiets. Als het ons niet bevalt, dachten we, dan dumpen we de fietsen onderweg gewoon en gaan we op een andere manier verder.

Zeeziek

Op die manier hebben we gaandeweg steeds onze plannen aangepast. Soms lukt dat, soms niet. De overtocht van Spanje naar Brazilië zijn we bijvoorbeeld per zeilboot begonnen, maar uiteindelijk is Olivier in Senegal afgestapt. Hij was elke dag zo zeeziek dat hij geen grammetje vet meer aan zijn lichaam had en al zijn plezier in het reizen was verloren. Sommige vrienden en familieleden vonden het maar niets dat ik mijn vriend ziek achterliet in Afrika, maar zo zagen wij het niet. Olivier wilde dat ik wél door zou gaan. Dat hij mij dat gunde, betekende heel veel voor mij.

Makkelijk was het niet, die 26 dagen in mijn eentje op de oceaan. Maar dat soort pittige momenten hebben me mentaal juist sterker gemaakt. Af en toe even afzien, zorgt ervoor dat je daarna dubbel zo hard kunt genieten van dingen waar anderen de waarde niet van inzien. Toen we bijvoorbeeld hele dagen met min 20 door de sneeuw trokken in Canada, voelde het vieze, piepkleine hutje met houtkachel voor ons als een vijfsterrenhotel. En als je je hebt gewassen met een emmertje bruin water, is een warme douche een goddelijke ervaring.

Niets was te gek tijdens de wereldreis van Zoë en Olivier. Ⓒ WeLeaf uit 'Op eigen Kracht'.

Hutje van stro

De luxe van een bed heb ik dus ook zelden gemist. Meestal sliepen we in onze tent, maar we hebben ook veel overnacht bij mensen thuis, of op andere unieke plekken. Zo werden we in de bergen van Ecuador door een paar herders uitgenodigd om in hun strooien hutje te slapen. Het was zo bijzonder om te ervaren hoe zij leefden en om samen eten te delen – zij onze westerse pasta en wij hun herdersmaaltijd van mais en rijst.

Sowieso hebben we de hele reis lang geprobeerd om zo veel mogelijk te leven zoals de locals dat doen. Dronken zij het water uit de kraan, dan deden wij dat ook. En wat zij aten, konden wij ook eten. Een keer kreeg ik bijvoorbeeld een papje met stukjes vlees waar haren uitstaken. Dat bleek koeienlip te zijn. Ik heb het gewoon doorgeslikt en eigenlijk viel het best mee.

Drugskartel

Ook qua veiligheid hebben we ons vooral laten leiden door adviezen van de lokale bewoners. Daardoor zijn we bijna nooit bang geweest en hebben we vrijwel alleen maar lieve, gastvrije mensen ontmoet. Al was de keerzijde daarvan dat we op een gegeven moment geloofden dat iedereen het beste met ons voorhad. Op de grens van Mexico en Amerika werden we gewaarschuwd dat we in Narcogebied terechtkwamen, maar toch fietsten we door. Achteraf gezien heel naïef, want al snel werden we staande gehouden door een mannetje van zo’n drugskartel en voor we het wisten, kwamen er steeds meer mannetjes bij. Gelukkig lieten ze ons uiteindelijk gaan, maar het had ook heel anders kunnen aflopen...

De Ware

Afgezien van de zeiltocht zijn Olivier en ik vier jaar lang 24/7 bij elkaar geweest. Natuurlijk waren er weleens ruzies en irritaties, maar uiteindelijk is onze relatie veel sterker geworden. Terugkijkend, waren we voor de reis tegenpolen met slechts één overeenkomst: sport. Ik twijfelde zelfs weleens of we wel bij elkaar moesten blijven. Maar door de reis hebben we geleerd samen keuzes te maken. Om een echt team te worden. Daardoor weet ik nu dat hij De Ware is voor mij.

De paden op de lanen in. Ⓒ WeLeaf uit 'Op eigen Kracht'.

Sowieso heb ik een heel andere kijk op geluk gekregen. Ik dacht vroeger dat je pas gelukkig kon zijn als alles perfect was, maar het leven bestaat uit toppen én dalen. De kunst is om daartussen een middellijn te vinden en daarmee tevreden te zijn. Toen ik me dat realiseerde, wist ik dat ik eigenlijk allang gelukkig was.

Mevrouw Duurzaam

Thuis moest ik wel even wennen aan het gewone leven. De eerste keer dat ik weer in een kledingwinkel kwam, werd ik duizelig van alles wat op me afkwam. Al die rekken vol kleding, waarvan de helft straks weer weggegooid wordt… Ik werd altijd al ’Mevrouw Duurzaam’ genoemd, maar na zo lang minimalistisch te hebben geleefd, ben ik me nog meer bewust van wat we allemaal niet nodig hebben. Als ik bij iemand anders thuis de verwarming hoor aanspringen, denk ik bijvoorbeeld: waarom? We kunnen toch ook een warmere trui aantrekken?

Zelf zal ik altijd voor de eenvoudige weg blijven kiezen. In januari beginnen Olivier en ik daarom aan ons volgende avontuur: WeLeaf – Zoekt een Droomplek. In Noorwegen en Zweden gaan we op zoek naar een droomplekje in de natuur, waar we ons definitief kunnen settelen. Met ons boek Op Eigen Kracht hopen we mensen te inspireren om zelf ook op avontuur te gaan. En dat hoeft helemaal geen wereldreis te zijn: alles wat je spannend vindt en niet dagelijks doet, is in feite een avontuur. Wij weten ook niet of wat we willen wel haalbaar is, maar we gaan het toch proberen. Uiteindelijk geloof ik er heilig in dat alle dromen te verwezenlijken zijn.”