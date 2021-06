Daghoroscoop 23 juni - Je kunt tobben met heftige emoties, Ram

VANDAAG JARIG

Als de afgelopen jaren in je sociale kring ingrijpende veranderingen plaatsvonden die te maken hadden met dramatische gebeurtenissen in het leven van vrienden of naasten, wordt het komend jaar rustiger en gezelliger om je heen. Een prima jaar om fit(ter) te worden.

RAM

Je kunt tobben met heftige emoties en verlangens. Als het lang geleden is dat je je eigen gang kon gaan, dan is dit een dag om een ticket te kopen, je koffer te pakken en aan een welverdiende vakantie te beginnen.

STIER

Je kunt door middel van een presentatie of optreden voor publiek in de schijnwerpers terechtkomen. Wees niet bang; het zal voordeel opleveren om datgene wat je te bieden hebt over het voetlicht te brengen. Mensen waarderen je.

TWEELINGEN

Er dreigt een conflict tussen je carrière en een relatie. Je partner of jijzelf kan het zo druk krijgen dat er geen tijd voor elkaar overblijft. Het heeft zin om te analyseren of je aantrekkingskracht wellicht je status betreft.

KREEFT

Naarmate de dag vordert kunnen je afspraken en activiteiten toenemen. Ontwijk verplichtingen en verantwoordelijkheden niet. Ruim je bureau op en maak taken af voor je met allerlei onderbrekingen te maken krijgt.

LEEUW

Zorg dat je je huiselijke leven in de hand hebt, zodat je in staat bent effectief te functioneren. Leg de diverse activiteiten van je persoonlijk leven vast in een goede organisatie. Trek daarbij ook genoeg tijd uit voor je kinderen.

MAAGD

Je moet praktisch en efficiënt zijn ten behoeve van je zakelijke belangen. Zet voor vandaag activiteiten op de agenda die een hoge mate van precisie vereisen. Geef vervolgens je fantasie de vrije loop. Geef niet toe aan luiheid.

WEEGSCHAAL

Je zult veel geestkracht nodig hebben om alles onder controle te houden. Er kan twijfel of verwarring ontstaan met betrekking tot zaken die je afdoende geregeld dacht te hebben. Documenten kunnen op geheimzinnige wijze zoekraken.

SCHORPIOEN

Plannen en verwachtingen moeten misschien de ijskast in vanwege redenen die je niet in de hand hebt. Laat het je niet van de wijs brengen. Zorg dat je betrokken bent bij hetgeen nu gebeurt en maak er het beste van.

BOOGSCHUTTER

Een onzeker begin van de dag kan spoedig door een sneller tempo worden gevolgd. Schuif belangrijke activiteiten op naar later vandaag als je over meer energie beschikt en alles helder ziet. Ontspan vanavond; lees en denk na.

STEENBOK

Naarmate de dag vordert, nemen je enthousiasme en optimisme toe. Een geschikte dag om plannen te maken. Zolang je realistisch bent, kun je rekenen op succes. Geen geschikte dag om de baas loonsverhoging te vragen.

WATERMAN

Overdrijf niet waar het je enthousiasme en genieten van de goede dingen des levens betreft. Gedraag je bescheiden en vooral niet arrogant; raak evenmin betrokken bij een moreel of juridisch twistgesprek.

VISSEN

Hoewel je optimistisch bent moet je voorzichtig zijn, zeker als het om je werk gaat of als informatie via jou wordt doorgegeven. Door allerlei dingen kun je over het hoofd zien wat zich voor je neus afspeelt. Geef niet te veel geld uit.

