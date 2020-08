Hoe Hollands... ’Samen tegen corona’, maar wel beknibbelen op testen?!

Amper een week geleden stond Mark Rutte tijdens de persconferentie met een begrafenisgezicht te verkondigen dat het ’helemaal niet goed’ ging. Kondigde hij vervolgens een verscherping van de coronamaatregelen aan, omdat we anders ’terug bij af’ zouden zijn. Al weken horen we niks anders dan onheilspellende berichten over de op handen zijnde ’tweede golf’ die ons elk moment kan overspoelen. De scholen zijn weer open. De herfst staat voor de deur. We weten allemaal dat we ons schrap moeten gaan zetten, omdat de besmettingen naar alle waarschijnlijkheid weer zullen oplopen.

Geen ramp

Dat hoeft geen ramp te worden. Mits we inspelen op voortschrijdend inzicht. Je hoeft viroloog, arts noch politicus te zijn om dat te weten. Tenslotte is goede voorbereiding nou eenmaal altijd het halve werk. Dus kan iemand mij vertellen hoe het kan dat de snotterende mensen over elkaar heen buitelen (wat lastig is als je 1,5 meter afstand moet houden) bij de teststraten, omdat het systeem de vraag niet aankan? Tenslotte hebben ’we’ nu al een half jaar corona. En de herfst begint ook ieder jaar rond 23 september. Dus hoe moeilijk kan het zijn?

Toch komen de problemen ’als een donderslag bij heldere hemel’ voor het RIVM en de GGD’s. En dan kan ik niet anders dan denken: ’Hoe Hollands kan het zijn?’ We gaan altijd prat op onze zogenaamd zo lekker nuchtere mentaliteit, maar ondertussen lopen we al deze hele pandemie spectaculair achter de feiten aan. Eerst zou het virus hier helemaal niet naartoe komen. Toen was het helemaal niet zo besmettelijk. Toen was een lockdown helemaal niet nodig. Lacherig keken we naar buurlanden waar ze testlocaties en testteams uit de grond stampten en iedereen die een keertje kuchte gelijk een wattenstok in z’n keel staken en vervolgens veertien dagen hermetisch opsloten. Hoe hysterisch.

Teststraat

Inmiddels groeit het aantal nieuwe besmettingen in ons land weer gestaag en worden we overspoeld door terugkerende reizigers uit allerlei vakantielanden, maar wordt ons te verstaan gegeven ons alleen te laten testen als je duidelijke klachten hebt. En gaat de teststraat op Schiphol gewoon lekker Nederlands om 18 uur dicht. Tenslotte moeten de piepers opgezet worden, dus morgen is er weer een dag, beste COVID-lijders. En vergeet u in de tussentijd vooral niet netjes in uw elleboog te niezen?

Na de eerste piek in het voorjaar hebben we weken gehad waarin het relatief rustig was. Was dat niet het moment geweest om voorbereidingen te treffen? Ik begrijp werkelijk niet waarom er toen niet al opgeschaald is. Nee, we wisten niet of het nodig zou zijn. Maar better safe than sorry, toch? Je hoeft maar een stap over de grens te doen in Duitsland, of je kunt je bij wijze van spreken bij de bakker laten testen.

KLM

Waar je in andere landen zowat aan je haren naar de teststraat wordt gesleept als iemand op straat je gespot heeft met een zweem van snot onder je neus, moet je in Nederland nog lullen als Brugman om een test te krijgen als je stikkend in je eigen hoest de GGD belt. Het is de omgekeerde wereld. Maar ja, ons bin zuunig. We kunnen ons geld wel beter besteden. Aan KLM bijvoorbeeld. Dus ja, dan is er natuurlijk geen geld meer over om ook ná 18 uur de lichten in de Schiphol-teststraat aan te houden.

’Samen tegen corona’ was het toch? Al maanden vraagt het kabinet het uiterste van alle Nederlanders. Al maanden doen we ons best ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen ziek worden. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, wordt ons al een half jaar ingepeperd. Maar is verantwoordelijkheid nemen niet ook vooruitkijken? Anticiperen en daarop acteren? Inderdaad, straks zijn we weer terug bij af. Straks vertelt Mark Rutte dat het land opnieuw ’op slot’ gaat. Natuurlijk, het blijft deze pandemie koffiedik kijken. Maar ik heb geen glazen bol nodig om dat toekomstbeeld te zien...