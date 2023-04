Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Ik vind mezelf vooral heel normaal. Zoals zoveel mensen doe ik dingen die goed zijn voor mijn gezondheid, maar ook dingen die daar minder goed voor zijn. Goed voor mijzelf zorgen is echt een prioriteit; en dan heb ik het niet alleen over bewegen en gezond eten. Mijn stress managen vind ik het allerbelangrijkste.

Vroeger voelde ik mij onzeker; ook door mijn gewicht. Inmiddels heb ik geleerd om tevreden te zijn met wie ik ben. Die manier van denken heb ik deels aan yoga te danken, maar ook aan therapiesessies. Daar ben ik op mijn vijfentwintigste al mee begonnen en na mijn burn-out en scheiding in 2007 heb ik het opnieuw opgepakt.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Een streefgewicht heb ik niet. Ik vind mijzelf, ongeacht mijn extra kilo’s, een leuk mens. Wel voel ik aan mijn lichaam dat ik dik ben. Zo lukt het al een paar jaar niet meer om een flink stuk te wandelen en herstel ik langzamer van blessures.

Die belemmering is een worsteling en maakt me soms verdrietig, maar het is nou eenmaal zo. Mijn levensgeluk wordt daar niet door beïnvloed. Op de vraag hoeveel ik weeg, wil ik geen antwoord geven. Ik kan wel zeggen dat dokters het een heel goed idee vinden als ik een maagverkleining zou ondergaan.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Heel gevarieerd. Soms kook ik gezond en soms wat minder. Ik eet vooral graag met mijn ogen, want als iets er mooi uitziet, vind ik het ook beter smaken. In een salade moet bijvoorbeeld lekker veel kleur zitten.

Ik eet, met het oog op het milieu, meestal vegetarisch. Door niet zo vaak vlees te eten, wordt het extra lekker en bijzonder als je dat een keertje wél doet. Zo kwam mijn man laatst thuis met een kippetje van de poelier. Heerlijk was dat!”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Gelukkig ben ik twintig jaar geleden gestopt met roken. Ik voelde aan mijn lijf hoe ongezond het was, bijvoorbeeld door elke dag hoestend wakker te worden. Dat vond ik vreselijk.

Aan alcohol heb ik niet zo’n behoefte en aangeschoten zijn vind ik al snel gênant. Bij een luxere maaltijd drink ik nog weleens een wijntje bij het eten, omdat het dan net wat specialer voelt. Maar daar blijft het ook bij, het is mijn ding gewoon niet.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik geef twee yogalessen per week. Daar probeer ik nog één of twee keer yoga naast te doen, puur voor mijzelf. Dat lukt niet altijd; ik doe het alleen als ik het echt wil en er tijd voor heb.

Verder wandel ik dus graag, maar dat gaat helaas niet meer zo goed. Daarom ben ik begonnen met zwemmen, wat supergoed bevalt! Dat doe ik nu één keer per week.”

Waarom geef je specifiek les aan dikke vrouwen?

„Toen ik een opleiding tot yogadocent volgde, merkte ik dat ik oefeningen moest aanpassen vanwege mijn lichaam. Mijn buik zat af en toe gewoon in de weg.

Ik weet dat dit een drempel kan zijn voor dikke vrouwen. Zonde als je het mij vraagt, want yoga is juist heel toegankelijk. Het is er echt niet alleen voor jonge slanke dames! Dat wil ik zichtbaar maken en op die manier een veilige plek creëren.”

Hoe ben jij dik geworden?

„Dat is een hele complexe vraag; er is niet één specifieke oorzaak. Mijn ouders waren allebei dik en hadden, achteraf gezien, een eetprobleem. Ik kreeg met de paplepel ingegoten dat je vervelende gevoelens met eten tegengaat. In de moeilijke periodes in mijn leven, was eten dan ook mijn copingmechanisme.

Verder is ons lijf ingesteld op het overleven van hongersnood. Als er genoeg voedsel is, wil het dat graag vasthouden. Mijn lichaam heeft daar, om welke reden dan ook, veel aanleg voor. Het laat de extra kilo’s gewoon niet meer los. Het zou fijn zijn als dat anders was, maar voor mijn gevoel heb ik daar niet veel invloed op.”

Krijg je weleens vervelende opmerkingen over jouw gewicht?

„Nee, eigenlijk niet. Ik weet dat er dikke vrouwen zijn die dat heel anders ervaren, dus ik ben best gezegend. Misschien heb ik dat te danken aan mijn positieve uitstraling; het is duidelijk dat ik lekker in mijn vel zit.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ik hoor vaak dat vrouwen zich na mijn lessen vrijer voelen en meer contact hebben met hun lichaam. Zo vertelde een cursist eens dat zij tijdens haar vakantie mee had gedaan aan strandyoga, terwijl ze dat voorheen nooit durfde. Dat soort verhalen vind ik heel gaaf.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Sta regelmatig stil bij wat je voelt. Leg de lat niet te hoog en luister naar wat je lichaam nodig heeft. Het is belangrijk om jezelf en je lijf te leren kennen.

Hoe je dat doet? Met yoga natuurlijk, haha! Maar dansen, therapie of andere vormen van mindfulness kunnen bijvoorbeeld ook helpen dit te bereiken. Zolang je het maar met liefde, plezier en aandacht doet.”

Wil jij ook in deze rubriek?

Vertel jij ook graag over jouw bijzondere leefstijl? Stuur dan een mailtje naar b.bouwman@telegraaf.nl.

