Marian (77): ’Ik geniet echt van het leven’

Voelt u zich zo jong/oud als dat u bent?

„Nee, zeker niet. Soms komen er kennissen bij ons op visite die al echt het gevoel hebben dat ze oud worden. We zijn allemaal de 75 jaar gepasseerd, dus ergens zit er een kern van waarheid in. Toch voel ik me eerder 65 dan 77 jaar. Vroeger was ik heel onzeker en kon ik nooit complimentjes van anderen aannemen. Tegenwoordig zit ik een stuk lekkerder in mijn vel en dat straal ik ook uit. Ik ben bijna tachtig, maar zo voel ik me zeker niet. Ik ben me met de jaren juist steeds zelfverzekerder en actiever geworden.”

Heeft u een beautygeheim?

„Ik denk dat in de basis alle beautyproducten hetzelfde zijn. Ik zweer dus niet bij een bepaalde dagcrème of bodylotion. Ik heb gewoon het geluk dat een goede huid in mijn genen zit. Rimpels houd je met een duur smeerseltje niet tegen, maar dat betekent niet dat je jezelf maar moet verslonzen. Het blijft belangrijk om je huid goed te reinigen.”

Schatten mensen u op de juiste leeftijd?

„Altijd jonger! Ik doe vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis. Daar help ik in de kapsalon bij het uithalen van rollertjes en het aanbrengen van make-up. Laatst complimenteerde de kapster mij met mijn werk als vrijwilliger. Ik grapte toen dat ik zelf met één been in het verzorgingstehuis sta. ’Waarom?’, vroeg ze verbaasd. Ik antwoordde dat ik al bijna de tachtig jaar aantik. Ze kon het haast niet geloven. Een groot compliment, maar ik word er niet overmoedig of verwaand van. Ik weet dat mijn gezondheid veel belangrijker is. Natuurlijk vond ik het wel heel leuk om te horen! Zoiets geeft nou eenmaal een goed gevoel.”

Wat vindt u het mooiste aan uzelf?

„Oh god, dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Diep in mijn hart ben ik nog best onzeker. Over mijn ogen krijg ik de meeste complimenten. Ook heb ik nog steeds een maatje 40. Daar ben ik best trots op, maar als ik mijn kleding uitdoe, stelt het allemaal niet meer zoveel voor. De zwaartekracht doet toch zijn werk. Met mijn gave huid ben ik overigens ook best tevreden, maar dat is niet mijn verdienste.”

Waarmee bent u minder blij?

„Mijn grote handen, die stop ik altijd weg. Vroeger zeiden ze altijd: ’Moet je die handen kijken! Als je daar een klap van krijgt…’ Inmiddels tel ik mijn zegeningen. Twaalf jaar geleden heb ik eierstokkanker gehad. Ze gaven mij maar twintig procent kans, maar ik heb het overleefd. Het was een heftige periode, maar ik ben me daardoor wel gaan realiseren dat je gezondheid veel belangrijker is dan uiterlijk vertoon.”

Bent u waar u had willen zijn?

„Zeker, ik geniet echt van het leven. Vroeger leefde ik vooral voor de kinderen. Ik kreeg verkering, ging trouwen en rolde zo het gezinsleven in. Mijn kinderen betekenen de wereld voor me, maar tegenwoordig probeer ik ook echt voor mezelf te leven. Ik ben inmiddels 21 jaar gelukkig met mijn tweede man, Ben. Met hem maak ik van elke dag het beste; we fietsen, wandelen en gaan lekker uit eten.”

Wat houdt u jong?

„Bezig zijn en niet alleen maar voor de buis zitten. Blijf fietsen, wandelen en mensen ontvangen. Heb ik iemand een tijdje niet gesproken? Dan geef ik diegene een belletje. Ik vind het leuk om die contacten warm te houden. Een boek lezen vind ik ook heerlijk, maar mijn sociale contacten zijn het allerbelangrijkste.”

Heeft u een levensles?

„Het maakt niet uit hoe oud je bent; blijf buiten je comfortzone treden!”

