’Mijn vriend wil graag een open relatie’

Lieve Sabine, Mijn vriend en ik experimenteren graag in bed, maar tot nu toe bleef het bij rollenspellen of speeltjes. Laatst zei hij dat hij wel eens een partnerruil wilde doen. Ik schrok ervan, want ik weet niet of ik het zo’n fijn gevoel vind dat een andere vrouw aan mijn man mag zitten. Daarentegen prikkelt het idee wel, alleen ben ik bang dat ik het niet durf. Sinds ik het wegwuifde, hebben we het er niet meer over gehad omdat ik niet weet wat ik wil. Wat moet ik doen?

Sabine: „Doe vooral niets waar je niet achter staat! Dat loopt namelijk altijd uit op een drama. Misschien zou je kunnen opperen om een keer naar een parenclub te gaan om samen eens te bekijken hoe dat voelt. Je zou dan op voorhand af kunnen spreken dat jullie die eerste keer alleen seks met elkaar hebben, of misschien zelfs helemaal niet. Maar dan kun je in ieder geval zelf al eens voelen hoe het is met andere mensen om je heen die volop in die seksuele energie zitten. Word je jaloers als je man naar seksende vrouwen kijkt? Vindt je man het misschien wel minder leuk als jij begeerd wordt door andere mannen? Het lijkt me een mooie generale repetitie voordat jullie beslissen om echt eens een ander koppel in jullie seksleven toe te laten. Lees anders het verhaal van Tarja Meijers. Zij bezoekt regelmatig parenclubs en schreef er zelfs een boek over. Haar ervaringen leren je er misschien iets meer over.”

Op onze VROUW Facebookpagina laten de lezeressen er geen gras over groeien. Zo zeggen verschillende vrouwen dat je het bij twijfel simpelweg niet moet doen. Anne-Marie van Mackelenbergh heeft zo te lezen iets meer ervaring en geeft je het volgende advies: „Hier heel zorgvuldig mee omgaan! Zeker wel bespreken met je partner. Zet plussen en minnen op een rijtje. Ik ken het wereldje en heb mijn eigen overtuiging: ’Eén persoon in de relatie levert in, want die gaat mee in zaken die niet lekker uitwerken.’ Ik heb veel relaties kapot zien gaan. Meestal niet op een fijne wijze. Daarbij komt ook nog dat als het dan toch zo moet zijn, de vrouw maar beter de agressor is. Dus degene met de wensen. Eenmaal op een bepaalde leeftijd houdt het op. Geen enkele vrouw gaat in bed concurreren met een jonger/strakker vrouwenlichaam. Is de agressor de man, dan ga je nog heel veel verdriet hebben. Ik ken genoeg kerels die doodleuk zeggen dat ze veel van hun vrouw als partner houden, maar seksueel gezien de voorkeur geven aan partnerruil...”

„Maar het is natuurlijk helemaal aan jou wat je beslissing wordt. En als het idee dat een andere vrouw aan je man zit je zo tegenstaat, dan zou ik het niet doen. Maar wie weet word jijzelf wel heel blij van de aandacht van een andere man dan je partner, maar dat moet je onderzoeken met elkaar. Ik hoop dat jullie er samen uitkomen en ik wens je veel succes.”

