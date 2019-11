’Hij is verliefd op mijn fake account’

„Als ik inlog met mijn nepnaam, voelt het alsof ik een fles wijn opentrek. Een beloning voor een dag ploeteren, de garantie dat ik me een avond vrolijk voel. Tijdens het chatten drijf ik steeds verder van de werkelijkheid af. Als Olivia ben ik veertien jaar jonger, werkloos en zit ik gevangen in een vreselijke relatie. In werkelijkheid is mijn man een prima kerel en heb ik als lerares niks te klagen.

Olivia

Ingedut zijn we wel. Voor mijn alter-ego kan ik allerlei drama’s verzinnen, alsof ik mijn eigen soap schrijf. De jongen met wie ik via een Facebook-groep aan het chatten raakte, heeft nog nooit een kritische vraag gesteld. We zijn niet eens Facebook-vrienden, ’want dat durf ik niet vanwege mijn man’. Of hij is niet de slimste, óf hij neemt genoegen met de afleiding die ik hem bied.

Ik wilde het gewoon eens proberen, toen ik weer eens alleen op de bank zat omdat mijn man boven sport zat te kijken. Wie zou ik online allemaal kunnen zijn? Ik koos voor Olivia en als profielfoto nam ik een oude pasfoto, waarop ik nog geblondeerd haar had, en die bewerkte ik met stickers. Je zag nog nét de knappe jonge meid die ik ooit was en waar Olivia nu voor moest doorgaan.

Met mijn verse account kon ik me mengen in online discussies. Zo ging ene B steeds vaker op mij reageren, en al snel zochten we elkaar privé op, waar onze chatgesprekjes telkens langer en persoonlijker werden. Het voelde fijn om aandacht te krijgen voor mijn zogenaamde ellende. B bleek het type redder in nood en is één en al bewondering voor mijn ’innerlijke kracht’. Zeg ik dat mijn man me heeft uitgemaakt voor waardeloze nietsnut, dan hoor ik van B hoe geweldig ik ben. Schrijf ik dat ik niet van mijn man af kan zolang ik geen baan heb, dan zegt hij dat hij me zou willen ontvoeren naar het einde van de wereld. Ja, zo ver gaat het. Online voel ik me een prinses met een onmogelijke liefde.

Schuldgevoel

’s Nachts schiet ik weleens wakker: waar ben ik mee bezig?! Wat zou ik met mijn verzonnen leven kunnen aanrichten in mijn échte leven, of in dat van hem? Hij heeft nog niet voorgesteld elkaar te ontmoeten, maar dat gaat vast komen. En wat als zijn vrouw – ja, die heeft hij – onze berichten ontdekt? Ik heb één keer mijn scherm open laten staan toen ik naar de wc was. ’Soms vind ik mijn man stiekem een loser,’ stond er in beeld. Mijn man ging net op de bank zitten toen ik terugkwam en ik zag aan zijn frons dat hij de regel had gelezen. ’Dat ben ik niet hoor, dat is Olivia, een invaller op het werk,’ zei ik, terwijl ik haar naam aanwees. ’Ze zit niet zo lekker in haar vel.’ Ik denk niet dat hij argwaan heeft. In het echt kan ik natuurlijk nooit iets beginnen met B. Dat wil ik niet eens. Maar ik ben bang dat hij daar anders over denkt. Laatst zei hij dat-ie niet meer kon slapen van verliefdheid. Dat hij bij mij iets vindt wat hij thuis niet heeft en dat hij het niet langer kan aanzien dat ik zo’n rotleven heb. Wat als hij het aan zijn vrouw opbiecht en hun huwelijk stukloopt? Ik ben verslaafd aan de aandacht die hij me geeft, maar dit loopt uit de hand. Moet ik Olivia toch maar laten verdwijnen?”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.