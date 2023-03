5 vragen: waarom stemmen op een vrouw belangrijk is

Waarom is het zo belangrijk om op een vrouw te stemmen?

„Momenteel zijn er veel meer mannelijke politici dan vrouwelijke politici. Los van het feit dat ik vind dat die verdeling gewoon gelijk hoort te zijn, is het ook echt beter als er meer vrouwen in de politiek komen. Vooral omdat de bevolking dan veel beter is vertegenwoordigd.

Vrouwen hebben andere ervaringen in de samenleving dan mannen en kijken daarom vaak anders tegen onderwerpen aan. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid op straat of het gebruik van menstruatieproducten. Het is belangrijk om deze kijk op zaken in politieke besluiten mee te nemen.

Door een betere verdeling zal het vertrouwen in de politiek toenemen, omdat meer mensen zich dan gerepresenteerd voelen. Ook wordt zo de ambitie van jongeren gestimuleerd, want wanneer zij rolmodellen zien die op hen lijken, leren ze dat zij er toe doen en ook zo ver kunnen komen.”

Wat gebeurt er als niemand op een vrouw stemt?

„Dan blijft de huidige verdeling in stand; ongeveer zeventig procent van de Nederlandse politici blijft dan man. Dat zou heel jammer zijn, want er wordt op die manier dus niks doorbroken. Ook zal het idee groeien dat vrouwen minder politiek-betrokken zijn dan mannen en wordt die vrouwelijke kijk op onderwerpen niet genoeg meegenomen in politieke besluiten.

Daarnaast is het voor vrouwelijke kandidaten heel fijn om de stem van de kiezer te voelen. Werken in de politiek is zwaar, dus die steun kan veel doen. Zij zal zich hierdoor meer gezien en gewaardeerd voelen, waardoor zij zich nog beter kan inzetten.”

Hoe stem je tactisch op een vrouw?

„Wat je het beste kunt doen, is niet automatisch op de eerste vrouw op de lijst stemmen. Dankzij haar hoge positie wordt zij waarschijnlijk toch al verkozen.

Kies daarom voor een vrouw lager op de lijst; zij heeft jouw stem hard nodig. Stel: de partij waar jij op wil stemmen heeft nu vijf zetels, dan wordt het vanaf de vijfde plek pas echt spannend. De vrouwen die op of dichtbij deze plek staan, hebben zo het meeste kans om verkozen te worden.”

Kan ik niet beter op een man stemmen als ik hem het beste vind?

„Iedereen moet natuurlijk zijn of haar eigen keuze maken. Ik ben eerlijk gezegd al heel blij als iemand zich goed in de verkiezingen en kandidaten verdiept; ook als er uiteindelijk op een man wordt gestemd.

Vaak kijken stemmers niet veel verder dan de, vaak mannelijke, lijsttrekkers. Als dat iemands reden is om op een man te stemmen, is dat jammer. Er is immers vast wel een vrouwelijke kandidaat die bij jou past. En ja, dan kun je dat toch net zo goed doen? Zo stem je op iemand die jij goed vindt én help je de ongelijke balans in de politiek tegen te gaan.”

Waarom moet je überhaupt gaan stemmen?

„Stemmen is een zwaarbevochten recht. Dat klinkt cliché, maar is wel waar. En dit geldt voor iedereen, want tot zo’n honderd jaar geleden mochten heel veel Nederlanders, ook mannen, nog niet stemmen.

De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen zijn wat minder bekend, maar zeker niet minder belangrijk dan de landelijke verkiezingen. Deze verkiezingen gaan over onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn, zoals openbaar vervoer, landbouw en het milieu. Dit zijn zaken die ons allemaal aangaan, dus laat je stem woensdag horen.”

Wil je weten welke vrouwen verkiesbaar zijn? Laat je dan op weg helpen door de stemhulp van stichting Stem op een Vrouw.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.